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Yıllardır bütün vitaminini öldürüyormuşuz! Soğanı sakın böyle yemeyin

Soğan, lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi olmasının yanı sıra, insan sağlığına da sayısız fayda sağlar. İçerdiği vitaminler ve antioksidanlarla, çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlar, kalp ve damar sağlığını korur. Doğru saklama koşulları ile bu faydalı besinden daha uzun süre yararlanabiliriz.

Yıllardır bütün vitaminini öldürüyormuşuz! Soğanı sakın böyle yemeyin
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 20:40

Soğan, mutfağımızın vazgeçilmez bir unsuru olmasının ötesinde, sağlığımızı da olumlu yönde etkileyen bir besindir. Bu yazıda soğanın faydalarını ve doğru saklama koşullarını mercek altına alacağız.

Sağlığa Faydaları

Soğan, çeşitli hastalıklarla savaşmada büyük bir rol oynar. İçerdiği A, C ve B vitaminleri sayesinde, bağışıklığı güçlendirir, göz sağlığını destekler ve sinir sistemini düzenler. Bu vitaminler aynı zamanda, cilt ve saç sağlığını koruma görevi görür.

Kanser Riskini Azaltır

Soğanın içeriğinde bulunan kuarsetin adlı antioksidan, özellikle yumurtalık ve kolorektal kanser türlerine karşı koruma sağlar. Bu antioksidan, alerjik reaksiyonlara neden olan histaminin salınımını engelleyerek, bağışıklık sistemini korur.

Kalp ve Damar Sağlığını Korur

Soğan, kükürt içermesi sayesinde kanı inceltir, bu da kalp krizi ve inme riskini azaltır. Araştırmalar, soğandan alınan kükürtün hipertansiyonun başlangıcını geciktirebileceğini ve azaltabileceğini göstermiştir.

Doğru Saklama Koşulları

Soğan ve patates farklı kutulara ya da poşetlere konulmalıdır. Çünkü patatesin yaydığı nem, soğanın filizlenmesine ve çürümesine yol açar. Kuru soğan serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Yarım kalan soğanlar cam saklama kabına konulup buzdolabında saklanmalıdır.

Taze Soğanın Saklanması

Taze soğan, ıslak bir şekilde buzdolabına konmamalıdır. Öncelikle tazeliğini kaybetmiş yapraklar temizlenmeli, ardından kağıt havluyla sarılarak buzdolabında saklanmalıdır. Böylece taze soğanın ömrü uzatılabilir.

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