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Gecce Magazin Haberleri

Yıldız Tilbe'nin 'yer çekimi' paylaşımı olay oldu!

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe, yine şaşırtan ve çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Yıldız Tilbe'nin 'yer çekimi' paylaşımı olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2023 12:20

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Yer çekimi' paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Tilbe, "Bence yer çekimi diye bir şey yok" diyerek herkesi şaşkına uğrattı.Ünlü şarkıcı yer çekimine neden inanmadığını da şu sözlerle açıkladı:

 "Yer çekimi olsaydı hiç kimse ve hiçbir şey yeryüzünde duramazdı. Yerin dibine geçerdi her şey." 

Tilbe, "Her şey, güneş nasıl havada duruyorsa, gezegenler nasıl yerinde dönüp, duruyorsa, bizde öyle duruyoruz. Yerçekimi nasıl olsun, yer niye çeksin, çekse böyle mi olur?" sözleriyle gündem oldu.

"Yer çekimi imkansız, ısrar etmeyin" diyen ünlü sanatçı "Newton'la aynı fikirde olmak zorunda mıyım?" diye de isyan etti

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