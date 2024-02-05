Yeşim Salkım’dan 'Şampiyon Melekler'e özel şarkı: 'Uyu Meleğim'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldikleri Adıyaman'da konakladıkları İsias Otel'in 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılması sonucu yaşamını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan kolej öğrencileri için Yeşim Salkım’ın yazıp bestelediği “Uyu Meleğim” adlı şarkıyı kendisi seslendirdi. Aranjörlüğünü Emre Can’ın yaptığı şarkıda yaşamını yitiren çocukların annelerinin duygularını ağıt tadında şarkıya dönüştüren Yeşim Salkım bu davanın arkasında duruyor.

Yaşanılan bu acıya kayıtsız kalmayan Salkım "Bu şarkıyı yaparken “Şampiyon Melekleri” yaşatmak ve bir anne olarak tüm evlatlarını kaybeden annelerin duygularına tercüman olmak istedim" diyor.

Bu özel şarkının tüm dijital gelirleri Gazi Mağusa Maarif koleji öğrencileri olan Şampiyon Meleklere bağışlanacak; bu ağıt aynı zamanda 6 şubat'ta yitirdiğimiz tüm canlarımıza da hediyemizdir. Yeşim Salkım'ın en kısa sürede Kıbrıs’ta vereceği konserin tüm geliri de “Şampiyon Melekleri yaşatma derneği”ne bağışlanacaktır.

6 Şubat tarihinde Adıyaman İsias Otel'deki faciada sadece 4 kişi kurtulabildi. O gün 26 çocuk öğretmen ve veliler dahil Ayrıca 30 rehberlik eğitmeni de hayatını kaybetti . Gazi Mağusa Marif Koleji öğrencilerinden kurtulan olmadı. Dava sürecinde 4 kişi tutuklu bulunuyor ve geri kalan 10 kişi tutuksuz yargılanıyor.

Tek çocuğunu kaybeden Ruşen Karakaya hemen derneği kurdu ve faaliyetlerine başladılar. İlk günden beri Ailelere destek veriyorum ve bu şarkı büyük felaketin yaşandığı günün yıldönümünün de şampiyon melekler takımı ve tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza adanmıştır. Derneğin amacı çocukların hikayelerini yaşatmak ve öğrenci okutmak.



Klibin yönetmen koltuğunda Baran Karaoğlan otururken çekimler 20 kişilik bir ekiple 709 yapım stüdyolarında gerçekleşti.