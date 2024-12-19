Yeni yıla daha iyi bir başlangıç için 10 öneri

Psikolojik dayanıklılığımızı artırmak, duygusal dengemizi korumak ve sağlığımıza özen göstermek, yeni yıla motive bir şekilde girmemizin anahtarını oluşturuyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Uzman Psikolog Sena Sivri, yeni yıla psikolojik, duygusal ve sağlıklı bir başlangıç yapmayı küçük ama anlamlı adımlarla keyifli bir deneyime dönüştürebileceğimizi belirterek, “Unutmayın ki küçük değişimler büyük farklar yaratır” diyor. Uzman Psikolog Sena Sivri, yeni yıla pozitif enerjiyle başlamanız için 10 önemli öneride bulundu!

2024 yılını değerlendirin

2024 yılındaki başarılarınızı ve öğrendiklerinizi not edin. Kendinize hangi alanlarda geliştiğinizi, neleri başarıyla tamamladığınızı hatırlatın. Bu notlar farkındalığınızı artırır ve yeni hedefler belirlemenizde motive edici bir etki oluşturur.

Gerçekçi hedefler belirleyin

Yeni yıl için hem kısa hem de uzun vadeli hedefler oluşturun. Hedeflerinizin ulaşılabilir ve ölçülebilir olması, süreçten keyif almanızı sağlayacaktır. Ayrıca, kararlarınızın sürdürülebilir olması için büyük hedefleri küçük adımlara bölerek daha somut ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Örneğin, hedefiniz ideal kilonuza ulaşmaksa, ”Bu yıl hızlıca 10 kilo vereceğim” yerine, her ay ortalama 1-1.5 kilo vermeyi planlamak gibi küçük vadeli hedefler belirleyerek hedefin oluşturduğu stresi azaltabilirsiniz.

Küçük alışkanlıklarla başlayın

Hayatınızla ilgili çok büyük değişiklikler stres ve baskıyı arttıracağından yetersizlik duyguları, başarısızlık düşünceleri ve anksiyeteye yol açabilir. Bu nedenle, önce küçük ve sürekliliği olabilen alışkanlıklar edinin. Örneğin, günlük 10 dakikalık meditasyon veya sabahın ilk saatinde bir bardak su içmek gibi basit alışkanlıklarla başlayabilirsiniz.

Kendinize zaman ayırın

Ne kadar yoğun olursanız olun, kendinizle baş başa kalabileceğiniz anlar yaratın. Haftada 2-3 gün bir saat kadar duygularınıza ve düşüncelerinize odaklanacağınız, kimi zaman hobinizle ilgileneceğiniz bir zaman dilimi oluşturun. Uzman Psikolog Sena Sivri, planladığınız gün sayısını veya zamanı tutturamadınız diye vazgeçmemeniz gerektiğini belirterek, “İçsel zaman yaratmanın azı çoğu olmaz. Bu, kendinizi daha iyi anlamanıza ve iç huzurunuza katkı sağlayacaktır. Böylece iş ve diğer sorumluluklardan uzaklaşarak bireysel şekilde yenilenme fırsatı bulabilirsiniz” diyor.

Pozitif ve gerçekçi düşünmeye odaklanın

Hayatınızla veya kendinizle ilgili negatif düşünceleri fark ettiğinizde, bunları daha gerçekçi bir perspektiften değerlendirerek olumlu bir düşünceyle değiştirin. Olumsuz olayların gelişim için birer fırsat olduğunu kendinize hatırlatın. Zor geçeceğini düşündüğünüz günler / durumlar için “Bugün güzel bir gün olacak”, “Bugüne hazırım” gibi motive edici cümlelerle enerjinizi yükseltin.

Sevdiklerinizle bağlarınızı güçlendirin

Sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirerek sosyal ilişkilerinizi besleyin. Destekleyici bir sosyal ağ duygusal dayanıklılığınızı güçlendirmesinin yanı sıra yeni yılda daha pozitif bir bakış açısı sunacaktır.

Sağlığınıza özen gösterin

Beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat ederek, düzenli egzersiz yaparak fiziksel sağlığınıza yatırım yapın. Unutmayın ki sağlıklı bir beden ruh halinizi de olumlu yönde etkileyecektir.

Yeni bir beceri veya hobi edinin

Yeni bir şey öğrenmek motivasyonu artırır ve yeni yıla farklı bir enerjiyle girmenizi sağlar. Kendinize heyecan verecek olan yeni bir beceri veya hobi edinin.

Minnettarlığı alışkanlık haline getirin

Minnettarlık duygusu, ruhsal ile duygusal sağlığı destekler ve hayata daha olumlu bir perspektiften bakmanıza yardımcı olur. Dolayısıyla günlük olarak sahip olduklarınız için şükretmeyi bir rutine dönüştürün.

Olaylar karşısında esnek olun

Beklenmedik zorluklarla karşılaştığınızda kendinize şans tanıyın. Her şeyin planınıza uygun gitmeyeceğini kabul ederek değişimlere uyum sağlama becerinizi geliştirin.