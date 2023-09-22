Yalı Çapkını Talih kimdir? Cemre Gümeli kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Star tv ekranlarında Cuma akşamları izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin kadrosu her geçen gün güçleniyor. Yalı Çapkını dizisinde bu akşam izleyenlerin en çok merak ettiği karakter Fizyoterapist Talih oldu. Peki Yalı Çapkını Talih kimdir, gerçek adı ve daha önce hangi dizilerde oynadığı konusunda bilgiler sizlerle. İşte Yalı Çapkını'nda Talih karakterine hayat veren Cemre Gümeli kaç yaşında, nereli gibi soruların cevabı...

Yalı Çapkını Talih kimdir?

Cemre Gümeli, Türk oyuncu ve modeldir. 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşına rağmen birçok dizi ve projede yer almıştır. Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in iyileştiren Fizyoterapist Talih karakteriyle diziye dahil olmuştur.

Cemre Gümeli kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Cemre Gümeli şu an itibariyle 28 yaşındadır. Kariyerine genç yaşta adım atan Cemre Gümeli, birçok başarılı dizi ve projede rol almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

2011 Hera'nın Oyunu Kıvanç Sezer

2016 Tatlı İntikam simay

2018 Servet Hande Fettah

2018-2019 Elimi birakma Cansu Kara

2020 Bay Yanlış Deniz Koparan

2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Meryem

2023 Yüz Yıllık Mucize Süreyya

2019-2020 Puma

Yalı Çapkını dizisine Ferit’i iyileştiren Fizyoterapist Talih karakteri ile diziye dahil olan Cemre Gümeli, 1993 İstanbul doğumlu.

Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini oynayan oyuncuya fizyoterapist olarak yardımcı olan Talih karakterine hayat vermektedir. Cemre Gümeli’nin başarılı performansıyla diziye renk katmaktadır. 1993 yılında İstanbul’da doğan Cemre Gümeli, genç yaşına rağmen başarılı bir kariyere sahiptir.