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Yalı Çapkını Talih kimdir? Cemre Gümeli kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekrana gelirken izleyicilerin merak ettiği konular arasında diziye yeni dahil olan Fizyoterapist Talih karakteri kimdir, gerçek adı ve daha önce oynadığı diziler sorgulanmaya başladı. Peki Yalı Çapkını Talih kim?

Yalı Çapkını Talih kimdir? Cemre Gümeli kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-09-2023 22:38

Star tv ekranlarında Cuma akşamları izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin kadrosu her geçen gün güçleniyor. Yalı Çapkını dizisinde bu akşam izleyenlerin en çok merak ettiği karakter Fizyoterapist Talih oldu. Peki Yalı Çapkını Talih kimdir, gerçek adı ve daha önce hangi dizilerde oynadığı konusunda bilgiler sizlerle. İşte Yalı Çapkını'nda Talih karakterine hayat veren Cemre Gümeli kaç yaşında, nereli gibi soruların cevabı...

Yalı Çapkını Talih kimdir?

Cemre Gümeli, Türk oyuncu ve modeldir. 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşına rağmen birçok dizi ve projede yer almıştır. Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in iyileştiren Fizyoterapist Talih karakteriyle diziye dahil olmuştur.

Cemre Gümeli kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Cemre Gümeli şu an itibariyle 28 yaşındadır. Kariyerine genç yaşta adım atan Cemre Gümeli, birçok başarılı dizi ve projede rol almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • 2011 Hera'nın Oyunu Kıvanç Sezer
  • 2016 Tatlı İntikam simay
  • 2018 Servet Hande Fettah
  • 2018-2019 Elimi birakma Cansu Kara
  • 2020 Bay Yanlış Deniz Koparan
  • 2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Meryem
  • 2023 Yüz Yıllık Mucize Süreyya
  • 2019-2020 Puma

Yalı Çapkını dizisine Ferit’i iyileştiren Fizyoterapist Talih karakteri ile diziye dahil olan Cemre Gümeli, 1993 İstanbul doğumlu.

Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini oynayan oyuncuya fizyoterapist olarak yardımcı olan Talih karakterine hayat vermektedir. Cemre Gümeli’nin başarılı performansıyla diziye renk katmaktadır. 1993 yılında İstanbul’da doğan Cemre Gümeli, genç yaşına rağmen başarılı bir kariyere sahiptir.

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