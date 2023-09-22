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Yalı Çapkını 39. yeni bölüm fragmanı! 

Yalı Çapkını 39. yeni bölüm fragmanı! Star tv ekranlarında başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Her Cuma akşamı izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin 29 Eylül 2023 Cuma günü yayınlanacak olan bölümü merakla bekleniyor.

Yalı Çapkını 39. yeni bölüm fragmanı! 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-09-2023 22:46

Yalı Çapkını 39. yeni bölüm fragmanı! Star tv ekranlarında başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Her Cuma akşamı izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin 29 Eylül 2023 Cuma günü yayınlanacak olan bölümü merakla bekleniyor.

Türkiye’nin sevilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın 39. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgileri paylaşacağız. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı bu dizi, her Cuma akşamı izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. 29 Eylül 2023 Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümü ise büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yalı Çapkını’nın 39. yeni bölüm fragmanı, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor. Fragmanda, başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in etkileyici performansları dikkat çekiyor. Aşk, macera ve sürprizlerle dolu yeni bölümde neler olacağı merak konusu.

Yalı Çapkını dizisinin başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaşıyor. İkilinin muhteşem uyumu ve oyunculuk performansları izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Ayrıca, diziye renk katan diğer oyuncular da başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını, romantik komedi türünde bir dizi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Hikaye, zengin bir ailenin oğlu olan Ferit’in, hayatını değiştiren bir kadınla tanışmasıyla başlıyor. İkilinin yaşadığı aşk macerası, izleyicileri hem güldürüyor hem de duygulandırıyor.

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