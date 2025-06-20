Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer, Bodrum tatilinde aşk dolu anlarıyla dikkat çekti. Çiftin plajda öpüşme kareleri objektiflere yansıdı.

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2025 20:13

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer ile birlikte Bodrum’da romantik bir tatil geçiriyor. Yaz sezonunu Cennet Koyu’nda açan çift, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Âşıklar, gün boyu romantik anlarıyla dikkat çekti ve samimi halleriyle objektiflere yansıdı.

Cennet Koyu’nda Romantik Anlar

Tatilleri boyunca gözlerden uzak bir şekilde vakit geçirmeye çalışan Yağmur Ünal ve Eren Kesimer, Cennet Koyu’ndaki bir plajda görüntülendi. Kırmızı bikinisiyle denize girip çıkan Yağmur Ünal, plaj stilinde zarifliğiyle dikkat çekti. Çift, gün boyunca denizde serinleyip şezlonglarında güneşlendi. Zaman zaman birbirlerine sarılan ve öpüşen çiftin romantik halleri çevredekilerin de ilgisini çekti.

Denizde ve Plajda Aşk Dolu Anlar

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer, farklı zamanlarda denize girip çıkarak serinledi. Ardından şezlongda güneşin tadını çıkardılar. Çiftin plajda öpüşürken verdiği romantik pozlar, Bodrum’un sıcak atmosferine adeta aşk kattı. İkilinin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Tatilin ilerleyen günlerinde çiftin yeni görüntülerinin magazin gündemine damga vurması bekleniyor.

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