Matthew Perry’nin Asistanından Gözyaşları İçinde İtiraf

Dünyaca ünlü “Friends” dizisinin yıldızlarından Matthew Perry’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun kişisel asistanı Kenneth Iwamasa hakkında mahkeme kararını verdi. Perry’ye ketamin enjeksiyonu yaptığını kabul eden Iwamasa hapis cezasına çarptırıldı.

2023 yılında Los Angeles’taki evinde hayatını kaybeden Matthew Perry’nin ölümü uzun süre dünya basınının gündeminde kalmıştı. Özellikle adli tıp raporunda yer alan “ketaminin akut etkileri” ifadesi sonrası soruşturma genişletilmişti.

Mahkeme Süreci Tamamlandı

Soruşturma kapsamında aralarında doktorların ve Perry’nin yakın çevresinden isimlerin bulunduğu birkaç kişi gözaltına alınmıştı. Davanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise oyuncunun kişisel asistanı Kenneth Iwamasa olmuştu.

Mahkeme Iwamasa hakkında 41 ay hapis cezası verdi. Ayrıca iki yıl denetimli serbestlik uygulanmasına ve 10 bin dolar para cezası ödemesine karar verildi. Yetkililer sanığın temmuz ayında cezaevine teslim olacağını açıkladı.

Mahkeme kayıtlarına göre Iwamasa Matthew Perry’ye birden fazla kez ketamin enjeksiyonu yaptığını kabul etti. Oyuncunun yaşamını yitirdiği gün içinde de birkaç enjeksiyon uyguladığı belirtildi.

Hakimden Dikkat Çeken Değerlendirme

Davaya bakan Hakim Sherilyn Peace Garnett karar açıklanırken bağımlılık konusuna dikkat çekti. Hakim, sanığın Perry’nin sağlık geçmişini ve bağımlılık mücadelesini bilmesine rağmen bu sürecin devam etmesine engel olmadığını ifade etti.

Mahkeme dosyasında ayrıca delillerin gizlenmeye çalışıldığına ilişkin detaylar da yer aldı. Bu durumun ceza kararında etkili olduğu belirtildi.

“Bu Pişmanlığı Ömür Boyu Taşıyacağım”

Duruşma sırasında söz alan Kenneth Iwamasa Perry’nin ailesinden özür diledi. Büyük bir vicdan yükü taşıdığını söyleyen sanık yaptığı hatanın sonuçlarını hayatı boyunca unutamayacağını dile getirdi.

Mahkeme salonundaki açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşandığı aktarıldı. Iwamasa yasa dışı eylemlerinden dolayı derin pişmanlık duyduğunu söyledi.

Matthew Perry’nin Ölümü Dünya Gündeminde Yer Almıştı

“Friends” dizisinde hayat verdiği Chandler Bing karakteriyle milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Matthew Perry yıllarca bağımlılıkla mücadele etmişti. Oyuncunun ani ölümü yalnızca Hollywood’da değil dünya genelinde büyük üzüntü yaratmıştı.

Soruşturma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Perry’nin ölümüyle ilgili hukuki dosyada önemli bir aşama geride kalmış oldu. Hayranları ise ünlü oyuncuyu unutmadıklarını sosyal medya paylaşımlarıyla göstermeyi sürdürüyor.