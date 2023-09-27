Vücudunuzun size anlattıklarını basite almayın! İşte Kanserin ilk belirtileri

Günümüzün en çok korkulan hastalıklarından biri de kanser. Gerek gıdalardaki sahtekarlık, gerek fazla radyasyona maruz kalma gerekse sağlıksız beslenme gibi birçok faktör kansere yol açabiliyor. Kanser tedavisinde en önemli adım ise erken teşhis. Dolayısıyla kanseri yenmek için vücudunuzun size anlatmak istediklerine kulak vermeli ve ufak da olsa belirtileri kulak arkası etmemelisiniz. İşte kanseri henüz ilk evrelerindeyken anlayabilmenizi sağlayacak ilk belirtiler.

Kanserin İlk Belirtileri Neler?

Hızlı ve Kontrolsüz Kilo Kaybı

Günümüzde çoğu insan kilo vermek istiyor. Ancak siz kilo vermek istemediğiniz ve bunun için diyet, egzersiz gibi herhangi bir çaba sarf etmediğiniz halde aniden ve hızlı bir şekilde kilo kaybediyorsanız bir şeyler ters gidiyor demektir. Kanserin ilk belirtilerinden biri olan ani ve hızlı kilo kaybına çoğu zaman sürekli iştahsızlık veya sürekli açlık hissi de eşlik eder.

Geçmeyen Yorgunluk ve Halsizlik

Artık insanların tamamı yoğun iş temposu ve yorucu hayat tarzı nedeniyle dinlenememekten şikayetçi. Ancak iyi beslendiğiniz, gerektiği kadar dinlendiğiniz halde sürekli kendinizi halsiz hissediyorsanız. Gün içinde enerjinizi ve dikkatinizi bir türlü toparlayamıyorsanız bir doktora başvurmakta fayda var. Bu durumlar kanserin belirtisi olabilir.

Geçmeyen Şiddetli Ağrılar

İnsan vücudu genellikle yolunda gitmeyen bir durum olduğunda kendini ağrılarla belli eder. Ancak bu ağrılar sebebine göre zaman zaman ilaç kullanımı, zaman zaman gerekli şekilde beslenme gibi yollarla giderilebilir. Ancak kanserin yol açtığı ağrılar iyileşmek yerine giderek şiddetlenir. Kanser türüne göre ağrıyan bölge değişse de sürekli ve şiddetli ağrı çekenlerin bir uzmana başvurmaları gerekmektedir.

Cildinizde Anormal Gelişmeler

Cildiniz vücudunuzun en dış katmanı olduğundan hem dış etmenlerden hem de vücudun içinde olan biten her şeyden etkilenir ve bu etkileri bir ayna gibi size yansıtır. Cildinizde oluşan anormal durumlar ciddiye alınması gereken belirtilerdir. Renk değişimleri, aniden oluşan benler, geçmeyen yaralar kanser belirtisi olarak değerlendirilebilir.

İdrar ve Dışkı Anormallikleri

Vücudun sindirim ve boşaltım sisteminin son halkası dışkı ve idrardır. Tüm bu sistemler hayati önem taşımakla birlikte, idrar ve dışkı rengi, idrara çıkma esnasında yanma ve ağrı gibi belirtiler kanserden kaynaklanabilir. Dolayısıyla kanserin bulunduğu bölge de önemli olmakla birlikte bu tür durumlar ciddiye alınmalıdır.

Nefes Alıp Vermede Zorlanma

Akciğer kanseri en çok görülen kanser türlerinden biridir. Ayrıca solun yolu akciğerden ibaret olmadığından, diğer solunum yolu elemanlarında oluşabilecek kanser türleri de ilk önce kendini nefes alıp verirken gösterir. Ayrıca aşırı ve derinden gelen öksürük, kanlı balgam gibi durumlar akciğer kanserinin ciddi habercileridir.