Vücudunuzdan toksinleri silip atın! Sadece bir bardak içerek hastanenin yolunu unutun

Bağırsak sağlığı, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmaz parçası. Tüm iç organların üşlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için sindirim sisteminin doğru sağlıklı çalışması gerekiyor. Doktorlar sık sık bağırsaklarda faydalı bakterilerin bulunması gerektiği konusunda söylemlerde bulunuyor. İşte sindirim sisteminizi temizleyen ve faydalı bakteri üremesini sağlayan o besinler.

Sindirim sisteminizi rahatlatmanın ve iç organlarınızın verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan besinleri çeşitli şekilde tüketebilirsiniz. Kimi zaman yemeklerinizi tadlandıran baharatlar, kimi zamanlar ise bitki çayları sinidirim sisiteminizi beklenmedik şekilde olumlu yönde etkiler.

Sindirim Sistemini Destekleyen Baharatlar

Yemeklerin tadına tat katan baharatların bunun yanında sağlığınıza da büyük faydaları var. Kişniş, zerdeçal, kimyon ve tarçın kendine özgü aromalarıyla yemelerinize muazzam bir lezzet katar. Bunun yanında sağlığınıza da büyük faydası olan bu baharatlar, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına neden olur. Günde bir bardak zerdeçal çayına bir limon sıkarak tükettiğinizde vücut direnciniz artar ve hastalıklara karşı kendinizi koruma altna almış olursunuz.

Bitki Çayı Tüketmek

Rezene, nane, papatya ve adaçayı gibi bitkiler çay olarak tüketilebilir. Kaynar suya atılarak bir süre demlenmesini bekledikten sonra suyunu içmek sindirim sisteminizi temizler ve rahatır. Hazım sorunu yaşayanlara da önerilen bu bitki çayları aynı zamanda sağlıklı birer içecek alternatifidir.

Taze Sıkılmış Sebze Suyu Tüketmek

Mevsimine göre taze sıkılmış sebze suları vitamin, mineral, antioksidan içeriğinin dışında lifli yapısı sayesinde oldukça sağlıklıdır. Özellikle yeşil yapraklı bitkilerin suyu, sindirim sistemi kolaylaştırır ve bağırsakları temizler. Yeşil yapraklı sebzelerin suyu sıkılarak hazırlanacak olan içecekler, aynı zamanda bağışıklık sistemini de destekleyerek tüm hastalıklara karşı koruma sağlar.

Omega-3 Yönünden Zengin Besinler Tüketmek

Omega-3 yönünden zengin besinlerin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Herkes tarafından bilinen faydalarının yanında omega-3 aynı zamanda bağırsak sağlığını da destekler, Omega-3 balık, keten tohumu, ceviz gibi besinlerde bolca bulunur.

Yeşil Çay Tüktemek

Sindirim sisteminin doğru çalışmasını engelleyen en önemli faktörlerden biri de vücutta biriken toksinlerdir. Yeşil çayın toksinlerin atılmasında önemli bir rol oynadığı da bilinmektedir. Düzenli yeşil çay tüketimi bağırsakları temizleyerek sindirim sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

Soğan Sarımsak Tüketmek

Soğan ve sarımsak tüketiminin doğal antibiyotik etkisi herkesin malumu. Bu etkisi sayesinde bağırsak ve sindirim sisteminde bulunan zararlı bakterilerin temizlenmesinde rol oynaya soğan ve sarımsak, böylelikle sindirim sistemini rahatlatır.

Probiyotik Bakımından Zengin Besinler Tüketmek

Sindirim sistemi ve dolayısıyla vücut sağlığınız için yararlı bakteri dengesi büyük önem taşır. Bağırsaklardaki yararlı bakteri oluşumu ve dengesinin sağlanması için ise probiyotik bakımından zengin besinler tüketmek oldukça önemlidir. Yoğurt, kefir, fermente besinler zengin probiyotik içeriği ile tüketilmesi önerilen besinlerdir.