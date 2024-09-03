“Vitamin eksikliğidir” deyip geçmeyin!

Yaşam kalitemizi ciddi boyutlarda etkileyen bu sorunların nedeni ‘vitamin eksikliği’ olabiliyor! Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan İnal, özellikle son yıllarda çoğumuzun yakındığı kronik yorgunluk ve unutkanlık gibi sorunların vücudumuzda biokimyasal işleyişin vazgeçilmez unsurları olan vitamin eksikliğinden kaynaklanabileceği uyarısında bulunarak, “Modern yaşamın hızlı temposu, yoğun iş koşulları ve stres nedeniyle pek çok kişi yeterli ve dengeli beslenmekte güçlük çekmektedir. Bu nedenle uzun süreli fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile unutkanlık gibi problemlerin sorumlusu vitamin eksikliği olabilir. Dolayısıyla bu tür yakınmalarda mutlaka hekime başvurulmalıdır” diyor.

Gelişigüzel takviye kullanmayın!

Taze sebze ve meyve ile beslenen, yeterli et ve hayvansal gıdalar tüketen kişilerde vitamin eksikliğinin genelde gözlenmediğine işaret eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan İnal, “Hatalı beslenme, gebelik, emzirme, ameliyat, ağır stres ve bazı hastalıklar nedeniyle vitamin eksiklikleri gelişebilir. Vitaminlerin öncelikle sağlıklı beslenme yoluyla alınmaları gerekir. Ancak bazı durumlarda takviye preparatlar alınmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, takviyelerin sanki doğal beslenmenin bir parçası gibi gerekli gereksiz alınmamasıdır. Unutmayalım ki vitaminlerde eksiklik kadar fazlalıklar da sağlığımız için zararlıdır. Bu nedenle mutlaka hekimin tavsiyesi doğrultusunda kullanılmalıdır” diyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan İnal, vitamin eksikliğine işaret eden 10 önemli belirtiyi ve bu vitaminlerin hangi besinlerde bulunduğunu anlattı!

UZUN SÜRELİ YORGUNLUK

Uzun süreli zihinsel yorgunluk B1, B12 veya C vitamini eksikliğinin belirtisi olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan İnal, beynin özellikle enerji üretimi için B1 vitaminine ihtiyaç duyduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam ediyor: “B12 eksikliğinde ise unutkanlık, baş dönmesi, entelektüel becerilerde yavaşlama ön plandadır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini de demir emilimini artırarak enerji seviyelerini doğrudan etkiler ve eksikliği zihinsel yorgunluğa yol açabilir. Uzun süreli bedensel yorgunluk da enerji üretimi için elzem olan B 12 vitamini eksikliğine bağlı gelişen megaloblastik anemiden kaynaklanıyor olabilir.”

Hangi besinlerde bulunuyor?

B1 (Tiamin) vitamini: Tahıllar, et, süt, yumurta ve sakatat gibi hayvansal ürünler, balık, baklagiller, kuruyemişler (fındık, ceviz ve ay çekirdeği gibi )

B12 vitamini: kırmızı et, yumurta, balık, süt ve ürünleri, ıspanak, pancar

C vitamini: Turunçgiller, çilek, kuşkonmaz, maydanoz, roka, kırmızıbiber, domates brokoli

TIRNAK VE SAÇ SORUNLARI

Kırılgan tırnaklar ve saçlarda kepeklenme, dökülme, çabuk kırılma ile yavaş uzama gibi sorunların kaynağı H vitamini, diğer adıyla biotin (B7) eksikliği olabiliyor.

Hangi besinlerde bulunuyor? Baklagiller, yumurta sarısı, karaciğer, fındık, ıspanak, yulaf, buğday

AŞIRI ADET KANAMALARI

Adet kanamalarının uzun sürmesi, diş eti ve burun kanamaları K vitamini eksikliğini ifade edebiliyor.

Hangi besinlerde bulunuyor? Et, yumurta, sakatatlar, ıspanak, brokoli, domates, maydanoz, marul, lahana, bezelye, nar, kivi, çilek, avokado, böğürtlen

KAS KAYBI VE GÜÇSÜZLÜĞÜ

Kas kaybı ve güçsüzlüğünde E vitamini eksikliğini düşünmek gerekiyor. Aynı zamanda ciddi bir antioksidan olan E vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de büyük bir öneme sahip.

Hangi besinlerde bulunuyor? Ayçiçeği, fıstık, ceviz, avokado, kivi, mango, badem, karalahana, zeytinyağı

KEMİK AĞRILARI

Tüm vücutta gelişen yaygın kemik ağrıları ve kemik erimesi D vitamini eksikliğine işaret edebiliyor. Güneş ışığıyla vücutta sentezlenen D vitamini eksikliğinde ayrıca bağışıklık sisteminin etkilenmesi sonucu; hastalıklar ile mücadelede yetersiz kalma, kronik yorgunluk, uyku bozuklukları, hatta obezite ve depresyon sorunları gelişebiliyor.

Hangi besinlerde bulunuyor? Somon, uskumru ve sardalya balığı, kırmızı et, karaciğer, yumurta sarısı, süt ürünleri maydanoz, ısırgan otu

DİLDE VE DERİDE ÇATLAKLAR

Dilde ve deride çatlaklar B6 vitamini eksikliğinin habercisi olabiliyor. B6 vitamininin eksikliğinde hücre yenilenmesi gecikiyor ve bunun sonucunda çatlaklar ile egzama gibi deri hastalıkları oluşabiliyor.

Hangi besinlerde bulunuyor? Kırmızı et, beyaz et, karaciğer, balık, kırmızıbiber, ıspanak, tüm tahıl ürünleri, kümes hayvanları, yumurta, nohut

GÖRMEYLE İLGİLİ SORUNLAR

Çeşitli göz ve görme sorunları A vitamini eksikliğinden kaynaklanabiliyor. A vitamini eksikliği göz akı ile korneanın parlaklığını kaybederek kurumasına ve özellikle gece körlüğüne neden olabiliyor.

Hangi besinlerde bulunuyor? Karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, havuç, koyu, yeşil yapraklı sebzeler

EL VE AYAKLARDA KARINCALANMA

El ve ayaklarda nöropati (uyuşma, karıncalanma, yanma hissi) B12 eksikliğinin habercisi olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan İnal, B12 eksikliğinin aynı zamanda çağımızın önemli bir sorunu olan unutkanlık ve baş dönmesine de yol açabildiğini vurguluyor.

Hangi besinlerde bulunuyor? Kırmızı et, balık, süt ve ürünleri, yumurta, koyu renkli yapraklı sebzeler

SIK SIK ENFEKSİYON GEÇİRMEK

A, B6, C, D ve E vitaminleri bağışıklık sistemimizin vazgeçilmez vitaminlerini oluşturuyor. Dolayısıyla çok sık geçirilen viral hastalıklarda ve uzayan iyileşme sürelerinde A, B6, C, D ve E vitamin eksikliklerinin akla gelmesi gerekiyor.

Hangi besinlerde bulunuyor? Kırmızı et, karaciğer, yumurta, tahıl ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, avakado, mango

CİLT ALTINDA MORARMALAR

C vitamini eksikliği kolajen yapım yetersizliğine yol açarak cilt altında kanamalar ve morluklar oluşturabiliyor. C vitamini eksikliğinde hidroksillenmede yaşanan sorundan dolayı sentezlenen kollajenin üçlü sarmal yapısında ve çapraz bağlarında bozulmalar oluşuyor; bu da vücudumuzdaki kollajen bağ dokularının zayıflamasına sebebiyet veriyor.

Hangi besinlerde bulunuyor? Turunçgiller, çilek, kuşkonmaz, maydanoz, roka, kırmızıbiber, domates, brokoli