Victoria’s Secret Fashion Show 2025’te Türkiye’yi Özgü Kaya temsil edecek. New York’ta gerçekleşecek şov 16 Ekim’de ekranlara geliyor.

Yayın Tarihi : 02-10-2025 13:50

Moda dünyasının en görkemli gecelerinden biri olan Victoria’s Secret Fashion Show 2025, bu yıl New York’ta gerçekleşecek. Tüm dünyanın merakla beklediği bu efsanevi şovda Türkiye’yi, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Özgü Kaya temsil edecek.

Özgü Kaya New York Sahnesinde

Ünlü oyuncu, Victoria’s Secret Türkiye’nin özel davetlisi olarak şova katılacak. Kaya, milyonlarca kişinin canlı yayında takip edeceği bu unutulmaz gecede, dünyanın en ünlü modelleri ve seçkin davetlileriyle aynı atmosferi paylaşacak. Türkiye’nin uluslararası moda sahnesindeki yerini gururla temsil edecek.

Dünyaca Ünlü İsimler Podyumda

Her yıl moda ve eğlenceyi buluşturan Victoria’s Secret Fashion Show, bu yıl da dev kadrosuyla göz kamaştıracak. Adriana Lima, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Joan Smalls, Alex Consani, Yumi Nu ve Anok Yai gibi ikon modeller podyumda boy gösterecek. Ayrıca sürpriz performanslar ve özel şovlarla geceye damga vurulacak.

Tarih ve Yayın Bilgisi

Milyonlarca izleyicinin sabırsızlıkla beklediği şov, 16 Ekim’i 17 Ekim’e bağlayan gece Türkiye saatiyle 02.00’de gerçekleşecek. New York’tan tüm dünyaya canlı yayınlanacak olan etkinlik, moda severler için yılın en görkemli gecelerinden biri olacak.

 

