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Vadeli Mevduatta Çığır Açan Gelişme Rekor Getiri Herkesi Bankaya Koşturtacak

Bir çok sayıda banka mevduat seçeneklerinde değişiklik yoluna giderken düzenlenen kampanyalarda mevduat faizi oranları %40 seviyesine kadar ulaşmış bulunuyor.

Vadeli Mevduatta Çığır Açan Gelişme Rekor Getiri Herkesi Bankaya Koşturtacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-09-2023 11:31

KKM açıklaması sonrasında kredi mevduatları merak ediliyor. Faiz oranlarının gün gün artmaya başladığı günümüzde yatırımcılar ellerinde bulunan paralarını bankalara faiz Kazancı olarak yatırmaya devam ediyor. Bankalar da hal bu iken Eylül ayı kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Bir çok sayıda banka mevduat seçeneklerinde değişiklik yoluna giderken düzenlenen kampanyalarda mevduat faizi oranları %40 seviyesine kadar ulaşmış bulunuyor.

Bankada belirli bir miktar Parası olan vatandaş en fazla faiz oranı veren banka araştırmasını sürdürüyor. Şu sıralar en karlı yatırımın banka mevduat hesabı açtırmak olduğu bilinirken bu kapsamda yüz bin TL'nin 30 günlük mevduat vadesi sonucu merakla araştırılıyor.  Bankalar arasında bu oranlar farklılıklar gösteriyor. Finansbank'ta düzenlediği tanışma kampanyasında %37.75'e Varan faiz oranı sunduklarını açıklamış bulunuyor. Bankalar tarafından sunulan faiz oranları birikimleri güvenceye almak ve aynı zamanda da ek kazanç sağlamak isteyen vatandaş tarafından oldukça çekici olarak görünüyor.

Merkez Bankası yaptığı açıklama sonrasında politika faizini %25'e yükseltmişti. Bu yükselme ile birlikte ekonomide yaşanan dalgalanma ile birlikte dolar kurunda sert bir çakılma yaşanmıştı. Bu Yükseliş ve düşüşten faydalanmak isteyen yatırımcı bankaların mevduat faiz oranlarını merakla araştırmaya başladı. Güncel olarak bankalar Eylül ayının ortasına kadar mevduat faiz oran ve hesaplamalarını sunmuş bulunuyor. Akbank tarafından sunulan kampanya kapsamında yatırımcılara %40 mevduat faizi verileceği açıklandı. Odeo bankta %40'a kadar tanışma faizi adı altında bir kampanya hazırlamış bulunuyor. Alternatif Bank mevduat faizi oranıyla %39 seviyesinde dikkat çekiyor. Denizbank düzenlediği mevduat faizi kampanyası kapsamında yatırımcılara yüzde 34 mevduat faizi sunarak rekabete dahil oluyor.

Yukarıda bahsi geçen bankaların mevduat faiz oranlarına göre 150.000 TL mevduat hesabı açarak 32 günlük vade sonunda kazanacak ek gelir şu şekilde hesaplanmıştır. Yüzde 34 mevduat faizi uygulaması sonra 32 günlük ek ödeme tutarı 4247 TL olacaktır. Öte yandan aynı miktar yatırımın %40 mevduat faizi uygulaması ile birlikte ek kazandıracak net getirisi ise 4.997 TL olarak hesaplanmıştır

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