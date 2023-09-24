Uyku kalitenizi artırmak çok kolay! Sadece doğru kıyafet seçmeniz yeterli

Uyku kalitesi tüm gününüzü hatta hayatınızı etkiliyor. Günümüzde hemen herkes sabah yorgun uyanmaktan şikayetçi. Bu konuda birçok araştırma yapılıyor ve karanlık ortamda uyumak, aklınızı düşüncelerden arındırmak gibi birçok teknik öneriliyor. Ancak sağlıklı uyku için sadece giydiklerinize dikkat etmeniz yeterli.

Birçok kişi gecenin soğuğundan korunmak için kalın kıyafetlerle uyumanın doğru olduğunu düşünüyor. Ancak bu doğru bilinen çok yanlış bir davranış. Kalın ve sıkı kıyafetler uyku kalitenize ve hatta sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor. Uyku konusunda yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, kalın giysiler sağlığınıza ve uyku kalitenize zararlı.

Uyku kalitenizi etkileyen en önemli faktörlerden biri de giydiğiniz kıyafetler. Kimi insanlar kalın kıyafetler giyip sıcacık bir ortamda uyumanın uyku kalitesini artırdığını düşünüyor. Ancak bilimsel araştırmalara göre bu oldukça büyük bir yanlış. Uyku sırasında üzerinizdeki kıyafetler vücudunuzu sıkmamalı ve rahat kıyafetler giymelisiniz.

Uzmanlar, rahat bir şekilde uykuya dalmak için vücut sıcaklığınızın çok yüksek olmaması gerekiyor. Sıkıve kalın kıyafetler giydiğinizde vücut ısınız aşırı derecede artacak. Bu durum uyku kalitenizi düşüreceği gibi, vücudunuz sağlığınızı korumak için vücut ısısını düşürmek isteyecek.

İnsan metabolizması vücut ısısını düşürmek için terler. Bu durum kalın ve sıkı giysilerle uyuduğunuzda aşırı terlemenize neden olacaktır. Böylelikle cildiniz üzerinde nemli ve sıcak bir ortam oluşacak. Sağlığınıza zararlı mikroorganizmalar sıcak ve nemli ortamlarda çok hızlı çoğalır. Kalın ve sıkı giysiler giydiğinizde mikroorganizmalar için ideal bir ortam yaratmış olursunuz.

Sıkı ve kalın giysiler nedeniyle oluşan terleme ve buna bağlı oluşan nemli ve sıcak ortam, uyku kalitenizin yanında cilt sağlığınızı da olumsuz etkiler. Bir süre bu ortamda uyuduğunuzda, cildinizde sivilcelenme ve akne oluşumu görmeniz kaçınılmazdır.

Sıkı kıyafetler vücudunuzda kan akışını yavaşlatır. Normal hayatta olduğu gibi uyurken de sıkı giysiler giymemeniz gerekir. Kan akışı vücudunuzun her zerresini etkiler. Kan akışının yeterli olmadığı hücreler görevini doğru bir şekilde yerine getiremez.

Üşümekten ve hasta olmaktan endişelenenler genelde kalın yorganlar ve kıyafetler seçse de kaliteli ve sağlıklı bir uyku için uyuduğunuz ortam sıcaklığının 16-19 derece olması yeterlidir.