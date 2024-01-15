USK Yeni Süt Fiyatları Açıklandı!

USK Yeni Süt Fiyatları Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 18:26

Süt sektöründe heyecanlı gelişmeler yaşanıyor! 13 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar, çiftçileri sevindirecek nitelikte. Yapılan toplantıda, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatlarındaki önemli değişiklikler duyuruldu. İşte detaylar!

Yeni Süt Fiyatlarıyla Çiftçilere Destek: 13,50 TL/Litre!

Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı litre başına net 13,50 TL olarak belirlendi. Bu karar, çiftçilerin eline daha adil bir gelir sağlamayı hedefliyor. Ancak, bu fiyat çiğ süt desteği hariç olarak açıklandı.

Ek Maliyetler Çiftçilere İlave Olarak Ödenecek!

Öne çıkan bir diğer önemli detay ise, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi. Bu adım, çiftçilere ek maliyetlerin karşılanması noktasında önemli bir destek sunmayı amaçlıyor.

Yağ ve Protein Oranlarına Göre Esnek Fiyat Politikası

Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütü fiyatlarını belirlerken yağ ve protein oranlarına da özel bir önem veriyor. Her bir dizyem (0,1'lik değişim) için belirlenen yağ ve protein oranlarına göre ±20 Kuruş fark uygulanacak. Bu sayede, süt kalitesindeki değişikliklere adil bir şekilde yanıt verilerek çiftçilere daha fazla esneklik sağlanmış olacak.

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