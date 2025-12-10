Ünlü Oyuncu Tuğba Melis Türk Umre'den Paylaştı: Adının Sırrını da Açıkladı!

2001 yılında kazandığı Best Model of Türkiye birinciliği ve ‘Arka Sokaklar’, ‘Bez Bebek’ gibi popüler yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretini gerçekleştirdi.

"Şükürler Olsun"

Tuğba Melis Türk, Umre ziyareti sırasında yaşadığı manevi duyguları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi:

"Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin."

Adının Sırrını Açıkladı

Ünlü model, Umre ziyaretinde paylaştığı fotoğraflara ek olarak, isminin hikayesi hakkında da duygusal bir not düştü. Türk, adını babaannesinin yıllar önce bu kutsal topraklarda koyduğunu belirterek şunları söyledi:

''Rahmetli babaannem adımı yıllar önce umre ziyaretinde koymuş. Allah'ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun demiş. Ben de burada ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde her zaman sonsuz sevgin olacak babaannem. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun.''

Tuğba Melis Türk'ün hem manevi deneyimini hem de ailevi anısını paylaştığı bu gönderi, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi ve beğeni topladı.