Üç Kız Kardeş Dizisinin Yeni Sezondaki Reyting Mücadelesi

Salı akşamları Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş, yeni sezonla birlikte nasıl bir performans göstereceği merak konusu olmuştu. Reyting yarışında Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi güçlü rakipleriyle mücadele edecek olan dizi için bazı endişeler mevcut.

Yeni Sezon, Yeni Hikaye ve Reytingler

Dizi, yeni sezona taze bir hikaye ve enerjik oyuncu kadrosuyla girdi. Ancak üçüncü sezonun ilk bölümlerinde beklenen reyting sonuçlarına ulaşılamadı. Bu durum, izleyicinin yeni hikayeye sıcak bakmadığı şeklinde yorumlandı. Özellikle Aile dizisinin henüz başlamamış olmasına rağmen elde edilen reytingler, dizi için pek olumlu bir tablo çizmiyor.

26 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan programlar arasında reyting savaşında hangi programların öne çıktığı merak konusuydu. Özellikle popüler dizi ve programların yer aldığı bu liste, izleyicilerin tercihlerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

TOTAL kategorisinde en yüksek reytingi "YABANI" adlı dizi alırken, bu diziyi "MUGE ANLI ILE TATLI SERT" ve "MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR" takip etti. KANAL D'nin sevilen dizisi "ÜÇ KIZ KARDEŞ" ise bu kategoride yedinci sırada kendine yer buldu.

AB kategorisine baktığımızda ise, "MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR" ilk sırayı alırken, onu "YABANI" ve "MUGE ANLI ILE TATLI SERT" takip etti. Bu kategoride "ÜÇ KIZ KARDEŞ" beşinci sırada izleyiciyle buluştu.

20+ABC1 kategorisinde "YABANI" tekrar zirveye oturdu. İkinci sırayı "MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR", üçüncü sırayı ise "MUGE ANLI ILE TATLI SERT" aldı. "ÜÇ KIZ KARDEŞ" bu kategoride de sekizinci sırayı alarak izleyicilerden gelen ilgiyi gösterdi.

Gökberk Demirci'nin Parlayan Performansı

Gökberk Demirci, dizide Kartal karakteriyle dikkat çekiyor. İkinci sezonun sonlarına doğru katıldığı diziye enerjisi ve performansıyla farklı bir hava katıyor. Sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline gelen Gökberk Demirci, rolünü severek canlandırdığını belirtiyor.

Oyuncu, yeni sezonda izleyicilere sürprizlerle dolu bir hikaye sunacaklarına inandığını ifade ediyor. Gökberk Demirci, kitaptan yola çıkarak karakterinizi tanıdığını ve bu karakterin kendisiyle benzer özellikler taşıdığını vurguluyor.

Karakter ve Hayran İlişkisi

Kartal karakterinin özellikleri, Gökberk Demirci'nin de hayatında önemli bir yer buldu. Oyuncu, karakterin anlayışlı, ölçülü, düşünceli ve fedakâr yapısını takdir ediyor. Aynı zamanda, hayranlarından aldığı olumlu geri dönüşler de Gökberk Demirci'nin motivasyonunu artırıyor.

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezondaki performansı, ilerleyen haftalarda netleşecek. Ancak şu anda dikkat çeken en önemli isim, şüphesiz Gökberk Demirci ve onun canlandırdığı Kartal karakteri olmuştur.