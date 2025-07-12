Türkiye’nin Önde Gelen Saç Tasarımcısı Mert Hanönü, Yurt Dışına Açılıyor

Ünlü kuaför Mert Hanönü, özgün tarzı ve yaratıcı vizyonuyla uluslararası arenaya adım atıyor.

Türkiye’nin Önde Gelen Saç Tasarımcısı Mert Hanönü, Yurt Dışına Açılıyor
KADIN
Yayın Tarihi : 12-07-2025 10:30

Saç tasarımı alanında Türkiye'nin en çok tercih edilen isimlerinden biri olan Mert Hanönü, yıllara dayanan tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla şimdi yurt dışına açılıyor. Sektörde 20 yıla yakın süredir aktif olan Hanönü, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları, televizyon yıldızları ve iş dünyasının isimleriyle çalıştıktan sonra, şimdi uluslararası projelere hazırlanıyor.

Samimiyet, sadelik ve şıklık anlayışıyla hem saç hem de stil dünyasında fark yaratan Hanönü, özellikle kişiye özel tasarım anlayışı ve dönüşüm odaklı yaklaşımıyla tanınıyor.

> “Yıllardır insanların sadece dış görünüşünü değil, özgüvenini de yeniledim. Şimdi bu bakış açısını dünyanın farklı şehirlerine taşımak istiyorum,” diyen Hanönü, ilk etapta Almanya, Hollanda ve Dubai gibi merkezlerde iş birliklerine hazırlanıyor.

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