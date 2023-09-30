Türkiye'de yetişen o deniz ürünü milyonlarca dolara satılıyor

Türkiye'nin coğrafi konum olarak 3 tarfının denizlerle çevrili olması deniz ürübü çeşitliliğini oldukça artırıyor. Ancak Anadolu kültüründe balık hariç diğer deniz ürünleri pek tüketilmiyor. Ancak "Denizden babam çıksa yerim" diyenler çok kıymetli olan bir deniz ürünü var ki, Türkler yanından bile geçmezken, yabancılar ona ulaşmak için milyonlarca dolar ödüyor.

Türkiye'de balık dışında deniz ürünleri çok fazla rağbet görmüyor. Buna rağmen ülkemizin coğrafi avantajını kullanan üreticiler, ciddi manada deniz salyangozu üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye'de yetişen deniz salyangozu, 7 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Her yıl üretim kapasitesi artırılan deniz salyangozundan bu yıl elde edilen gelir adeta rekor kırdı.

Deniz salyangozu üreticileri, 2023 yılının başından bu yana gelirini yüzde 66 yükseltti. Ocak 2023 tarihinden bu yana deniz salyangazu ihracatından elde edilen gelir tam 11 milyon 625 bin 609 dolara ulaştı.

Sadece gelir olarak değil, deniz salyangozu üretimi her geçen yol miktar olarak da artıyor. Bu yıl ülkemizde sadece 8 ayda 1077 ton deniz salyangozu üretildi. 2022 yılında bu rakam 12 ay için 951 ton olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl deniz salyangozu ihracatından ise yine 12 ay için 6 milyon 995 bin 918 dolar gelir elde edildi.

Böylelikle henüz 8 ayda geçtiğimiz yıla oranla üretim miktarı yüzde 13 artarken, elde edilen gelir ise tam yüzde 66 artmış oldu. Bu rakamlar ışığında deniz salyangozunun her geçen gün katma değer olarak daha değerli bir hale geldiği ve Türkiye'nin de bu artıştan ciddi manada faydalandığını söylemek mümkün.

7 Ülkeye Deniz Salyangozu Satıyor

Her ne kadar Türkiye'de deniz salyangozu tüketimi yok denecek kadar az olsa da özellikle Uzak Doğu ülkelerinden talep oldukça yüksek. Türkiye'den satılan deniz salyangozlarının büyük bir çoğunluğu Güney Kore'ye gidiyor. Güney Kore bu yıl 5 milyon 563 bin 101 dolar ödeyerek, Türkiye'den en fazla deniz salyangozu ithal eden ülke oldu.

Ülekmizde üretilen deniz salyangozlarının satıldığı diğer ülkeler ise Çin, Japonya, Tayvan, Gürcistan ve Azerbaycan.

Karadeniz Salyangoz Üretiminde Zirvede

Türkiye'de en fazla deniz salyangozu üretilen bölge Karadeniz. Deniz salyangozu ihracatından elde edilen toplam 11 milyon dolardan fazla gelirin, 7 milyonu aşkın kısmı Karadeniz tarafından karşılanıyor.

Rakamlara bakıldığında oldukça değerli bir ürün olan deniz salyangozu, Türkiye ekonomisi için de büyük bir katkı sağlıyor. Deniz salyangozu üreticiler, ülkeye milyonlarca dolar döviz girişi sağlayan deniz salyangozu üretiminin desteklenmesini ve artırılmasını istiyor.