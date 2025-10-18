Türkan Şoray TEGV’in 30. yılına anlam kattı: “Eğitim bir toplumun geleceğini aydınlatan en güçlü ışıktır”

Türk sinemasında “Sultan” unvanıyla gönüllerde taht kuran usta sanatçı Türkan Şoray, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’nın (TEGV) İstanbul’daki Zeyrek Öğrenim Birimi’ni ziyaret ederek çocuklarla unutulmaz bir gün geçirdi. TEGV’in 30. yılına özel bu anlamlı ziyarette Şoray, çocuklarla atölyelere katıldı, onlarla sohbet etti ve “Hep birlikte TEGV’e destek olalım, çocukları nitelikli eğitimle buluşturalım” çağrısında bulundu.



Tarihi dokusuyla İstanbul’un kalbinde yer alan Zeyrek Öğrenim Birimi 1995 yılından bu yana 1800 gönüllüsünün desteğiyle 22.500 çocuğa nitelikli eğitim desteği sundu. Bu özel mekân, TEGV’in 30. yılında da çocukların hayallerini büyütmeye, umutlarını güçlendirmeye devam ediyor.





Zeyrek öğrenim biriminde renkli ve anlamlı buluşma



Ziyareti sırasında Türkan Şoray’ı çocuklar, büyük bir sevgi seliyle çiçeklerle karşıladı. Gün boyunca çocukların etkinliklerine katılan sanatçı, onların enerjisine ve neşesine ortak oldu.

Şoray, çocukların okuma alışkanlıklarını ve ifade becerilerini geliştiren “Okuyorum Oynuyorum” etkinliğinde onlarla birlikte kitap okudu, hikâyeler üzerine sohbet etti. Ardından çocukların yaratıcılıklarını sergiledikleri “Düşler Atölyesi”ne katıldı; küçük ellerin hayallerinden doğan renkli dünyalara konuk oldu. Ziyaretin bir diğer durağı olan Bilişim ve Teknoloji Odası’nda, teknolojiyle tanışan çocukların tasarlayıp 3D yazıcıyla ürettikleri “Türkan Şoray silueti” sanatçıya hediye edildi. Ziyaretin sonunda çocuklar, kendi yazdıkları mektupları ve yaptıkları bir resmi Şoray’a armağan ederek bu özel günü kalplerine kazıdılar.



“Eğitim bir toplumun geleceğini aydınlatan en güçlü ışık”

Ziyaret boyunca duygusal anlar yaşayan Türkan Şoray, eğitimin gücüne olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün TEGV’in Zeyrek Öğrenim Birimini ziyaret ettim. Burada çocukların parıldayan gözlerini, neşesini, umudunu, enerjisini gördüm. TEGV Öğrenim Birimlerinde, çocuklar çeşitli faaliyetlerde kendi potansiyellerini keşfediyor, teknoloji ile tanışıyor, kendi dünyalarını tasarlıyorlar. Eğitim… Bir toplumun geleceğini aydınlatan en güçlü ışık. Ben buna yürekten inanıyorum. Ülkemizin dört köşesinde sizi bekleyen çocuklar var. Hep birlikte TEGV’e destek olalım, çocukları nitelikli eğitimle buluşturalım. Unutmayın: Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir!”