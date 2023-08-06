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Tuba Küçükaksu’nun ilk kitabı raflarda

Yaşam koçu ve enerji teknikleri uzmanı Tuba Küçükaksu, ilk kitabını okurla buluşturdu. “Yoldaki Işık Sensin” adlı kitap Destek Yayınları’ndan çıktı.

Tuba Küçükaksu’nun ilk kitabı raflarda
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Profesyonel yaşam koçu ve enerji teknikleri uzmanı Tuba Küçükaksu, 23 yıllık “aydınlanma” arayışında öğrendiklerini kitap haline getirdi.“Ferrarisini Satan Bilge” misali tüm hayatını bir kenara bırakıp “kendini” bulmaya çabalayan, bu arayışta yolu Şaman ayinlerinden tasavvufa uzanan, Amazonların derinliklerinden Hindistan’a binlerce mil yol kat eden Tuba Küçükaksu’nun kişisel gelişim içerikli otobiyografi kitabı “Yoldaki Işık Sensin”, Destek Yayınları tarafından okura sunuldu. 

 

AYDINLANMA ARAYIŞINDA OLANLARA

Tuba Küçükaksu, kendi hayatından yola çıkarak kaleme aldığı “Yoldaki Işık Sensin”de, aydınlanma arayışında olanlara zamanın geldiğine dair emareleri nasıl anlayacaklarını, yönlerini nasıl belirleyeceklerini ve bu yolculukta nelerle karşılaşacaklarını anlatıyor. 

BİR YOLCUNUN EL KİTABI

Tuba Küçükaksu, “Bir yolcunun el kitabı” diye tanımladığı kitabında okurlarına şöyle sesleniyor: “İnsan en çok kendine kör. Görmüyor içindeki hazineyi. Ancak gözün görmediğini gönül biliyor. O yüzden gözünün gördüğü yere değil gönlünü çeken yere gideceksin. Yüreğini dinlemeyi bileceksin. Gönül burada tek kılavuzundur ve sana mutlaka doğru yolu gösterir. Yapman gereken şey o yolu takip etmek ve yüreğin yolculuğuna çıkmaktır.”

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