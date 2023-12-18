TRT Yeni Filmini Duyurdu! Yeni Film Nerede ve Ne Zaman Yayınlanacak?

Nefes - Yer Eksi İki isimli film, 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ve zorlu şartlarda yaşanan gerçek hikayeleri beyaz perdeye taşıyor. Hakan Evrensel’in romanından sinemaya uyarlanan bu eser, Türkiye ve Avrupa'daki sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin konusu, bölgede görev yapmış gerçek kahramanların görev aşkını ve cesaretlerini merkeze alıyor.

Tüm Dünya Bu Filmi İzleyecek

Film, Almanya’dan Belçika’ya, İngiltere’den Fransa’ya kadar birçok Avrupa ülkesinde gösterime girdi. Hollanda ve İsviçre'de de yakın tarihte vizyona girecek olan Nefes - Yer Eksi İki, Türk sinemasının uluslararası alandaki başarısını gözler önüne seriyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı filmde, Ozan Uzunoğlu yönetmenlik yapıyor. Mustafa Cihat Durmuş'un yapımcılığını üstlendiği ve Hakan Evrensel’in senaryosunu yazdığı film, izleyicilere etkileyici bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Filmin Konusu Nedir

Film, iki bin metre yükseklikteki bir karakol ve orada görev yapan askerlerin yaşadıkları gerçek hikayeleri anlatıyor. Mehmetçiklerin fedakarlığı ve kahramanlığını ön plana çıkaran Nefes - Yer Eksi İki, izleyicilere görev aşkı ve onur dolu anlatımlar sunuyor. TRT ortak yapımı olan film, Türkiye'de ve Avrupa'daki geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Gerçek hikayelerden ilham alarak Mehmetçiklerin cesaretini ve fedakarlığını anlatan Nefes - Yer Eksi İki, sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Bu film, hem Türkiye’de hem de yurt dışında sinema salonlarında yer alarak, izleyicileri derinden etkileyen bir yapım olma özelliğini taşıyor.