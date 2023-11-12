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Toyota tabuları yıktı: Şimdi tam zamanı, almayan bin pişman olur! 250.000 TL indirim bombası

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'nin CEO'su Ali Haydar Bozkurt, son dönemde araç bulunurluğunun arttığını ve kampanyaların başladığını duyurdu.

Toyota tabuları yıktı: Şimdi tam zamanı, almayan bin pişman olur! 250.000 TL indirim bombası
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 14:54

Bozkurt, son 4 yılda biriken talep ve sınırlı satış kampanyalarına dikkat çekerken, son zamanlarda kampanyaların giderek arttığını belirtti.

Toyota C-HR Hybrid'in Tanıtımı ve Test Sürüşü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Toyota C-HR Hybrid'in basın tanıtım toplantısı ve test sürüş programında konuşan Bozkurt, ikinci nesil C-HR'nin iddialarını daha da ileri taşıyacağını ifade etti. Bozkurt, "C SUV segmentindeki bu modelimiz, müşterilerimizin Toyota ile duygusal bağ kurmasını sağlayan ikonik bir model. Yeni Toyota-CHR, premium tasarımı, donanımları ve teknolojik özellikleriyle C SUV segmenti kullanıcılarını ve üst segment kullanıcılarını hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor" dedi.

Seçim Sonrası Ekonomik Kararlar

Bozkurt, seçim sonrası alınan mali disiplin kararlarının doğruluğuna vurgu yaparak, "Enflasyonla mücadele çok önemli. Ortodoks politikalara dönüş, uluslararası arenada Türkiye hakkında daha olumlu yorumlar yapılmasını sağladı. Ancak bu, her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Enflasyonla mücadele kolay ve sancısız bir süreç değil" şeklinde konuştu.

2024 Yılı Otomotiv Pazarı Tahmini

Bozkurt, 2024 yılında otomotiv pazarının yüzde 30 ile 35 civarında daralabileceğini öngörüyor. "Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri ve krediye ulaşma zorlukları pazarın daralmasına neden olabilir" diyerek, 750-800 bin civarında bir pazar hacminin gerçekleşebileceğini belirtti.

Taşıt Alımı Tavsiyesi

Bozkurt, "Avrupa tarafına 2-3 aylık plan veremiyoruz, aylık performanslarımıza ve karlılığa göre planlama yapılıyor" dedi ve otomobil alımı konusunda "Bugün araç varsa hemen alın, yarına bırakmayın. Yarının ne getireceğini bilemeyiz" tavsiyesinde bulundu.

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