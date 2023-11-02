Kasım ayı Toyota Corolla fiyat listesi şaşırttı; İndirim üstüne indirim yapılmış!

Kasım ayıyla birlikte otomobil firmaları, yeni fiyat listelerini tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Bu firmaların başında gelen Toyota, yeni fiyat listesiyle birlikte otomobil severlerin yüzünü güldürecek kampanyalara da imza atıyor.

Toyota Corolla'nın Yarım Asırlık Serüveni

Toyota'nın klasikleşen modeli Corolla, 50 yılı aşkın süredir otomobil severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bu model, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ilgi görüyor. 2022 yılında kırılan satış rekorları, 2023 yılında da kırılacak mı merak konusu.

Kasım Ayının En Çok Konuşulan Kampanyası

Toyota Corolla almayı düşünenler için firmanın Ekim ayında başlattığı indirim kampanyası büyük ses getirmişti. Bu kampanya kapsamında 180.000 TL'ye varan indirimler sunuluyor. Böylesine büyük bir indirim, otomobil almayı planlayanlar için kaçırılmaz bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Yeni Fiyat Listesi ve Modeller

Toyota Corolla'nın Kasım ayı fiyat listesi, otomobil severleri oldukça memnun edecek gibi görünüyor:

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: Bu model 1.002.800 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Geniş iç hacmi ve konforlu sürüşü ile dikkat çekiyor.

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1.149.000 TL fiyatıyla tüketicilere sunulan bu model, özellikle genç sürücülerin tercihi olacak gibi.

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.228.550 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan bu model, şıklığı ve performansıyla ön plana çıkıyor.

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.311.900 TL fiyatıyla satışa sunulan bu model, lüks severlerin gözdesi olacak.

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.430.000 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülen bu model, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde konfor sunuyor.

Toyota'nın bu modellere özel sunmuş olduğu kredi desteği ile tüketiciler, rahat bir ödeme planıyla hayallerindeki araca sahip olabiliyorlar.

Toyota'nın Kasım ayına özel sunduğu bu cazip fiyatlar ve kampanyalar, otomobil severler için büyük bir fırsat. Toyota bayilerini ziyaret ederek bu fırsatlardan yararlanabilir, hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.