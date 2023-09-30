Ticaret Bakanlığından 1500 Memur Alımı Müjdesi: 81 İlde Yeni İstihdam Fırsatı! Ticaret Bakanlığı, 81 ilde hizmet vermek üzere 1500 memur alımı planlamasını son aşamaya getirdi. Bu kapsamda yapılan hazırlıklar neredeyse tamamlandı ve resmi duyuruların yapılmasına az bir süre kaldı.

Ticaret Bakanlığı İstihdam Seferberliği

Sosyal Medyadan Memur Alımı Açıklaması

Bakanlık, yeni memur alım sürecine dair detayları sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, 81 ilde görev yapacak olan memurların, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemine göre alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "81 ilimizde hizmet vermek üzere, ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemini kullanarak 1500 memur alımı için hazırlıklarımızı tamamlama aşamasına getirdik. 2023 yılında alım sürecini bitirmeyi planlıyoruz. Yeni ekip arkadaşlarımızla beraber piyasa denetimini güçlendirecek, stokçuluk ve fahiş fiyat gibi konularda vatandaşlarımızı koruyacağız. Ayrıca, yeni alacağımız memurların bir kısmını gümrük kapılarında görevlendirerek, gümrük işlemlerinin hızlanmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Resmi Duyurular Yakında Yapılacak

Bakanlık, personel alım süreciyle ilgili tüm detayların resmi olarak duyurulacağını vurguladı. Bu kapsamda, başvuru süreci ve diğer detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.