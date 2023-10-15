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Tesla'lı trafik magandası hem arabasından hem ehliyetinden oldu

Elektrikli araçlar her geçen gün hayatın içine karışmaya devam ediyor. Öyle ki Tesla marka araçlar drift yapan sürücüler dahi çıkmaya başladı. Ancak drift tutkusu bu kez pahalıya mal oldu. Tesla'lı trafik magandasının ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da trafikten men edildi.

Tesla'lı trafik magandası hem arabasından hem ehliyetinden oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 21:55

Mersin'de 'Tesla' marka bir araçla gerçekleştirdiği drift gösterisi sonrası sosyal medyada viral hale gelen görüntülerin ardından sürücünün kaderi belirlendi. Drift yaparken kaydedilen videoların yayılmasıyla birlikte harekete geçen polis, aracın plakasını tespit edip sürücüyle iletişime geçti. Bu olayın ardından, Y.Y adlı sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken aynı zamanda cezai bir yaptırım da uygulandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde gerçekleşen olay, 'Tesla' marka bir otomobilin drift yaparak caddede ilerlemesiyle başladı. Olay anı, yakınlardaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Drift gösterisi, aracın kontrolünü kaybetme riskini de taşıyordu ve bu durum çevre güvenliği açısından büyük bir tehlike arz ediyordu.

Görüntülerin yayılmasının ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Plakası tespit edilen 'Tesla' aracının sürücüsü Y.Y, kısa sürede bulunarak gözaltına alındı. Polis, sürücünün ehliyetini inceledikten sonra ciddi bir karar aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Y.Y adlı sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ehliyetinin geri alınması için uzun bir süre beklemesi gerekecek. Ayrıca, sürücüye 20,324 TL para cezası da kesildi. Bu ceza, trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin cezalarını caydırmak amacıyla uygulanan bir önlem olarak dikkat çekiyor.

Sürücü Y.Y'nin ehliyetinin iptal edilmesinin yanı sıra 'Tesla' marka aracı da trafikten men edildi. Bu, sürücünün sorumsuz davranışının ciddiyetini ve tehlikesini vurgulayan bir adım olarak kabul ediliyor. Trafikten men edilen aracın sahibine iade edilmesi için belirli bir süre beklemesi gerekecektir.

Mersin'de gerçekleşen bu olay, drift yaparken tehlikeli bir şekilde trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin karşılaşabileceği ciddi sonuçları bir kez daha gözler önüne seriyor. Sosyal medyada viral hale gelen bu olay, güvenli sürüş kurallarının herkes için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Trafikte sorumluluk sahibi olmak ve kurallara uymak, hem sürücülerin hem de diğer insanların güvenliği için hayati bir öneme sahiptir.

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