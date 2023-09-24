Tesadüf eseri bulduğu baldan servet kazanıyor! Kilosu 2 bin 500 lira

Mesliği arıcılık olan Hamdi Akdoğan, Hakkari Cilo Dağı'nda gezerken doğada gezen yaban arılarının ürettiği kaya balını buldu. Tesadüf eseri bulduğu bu balı toplayan Akdoğan, 11 yıldır zorlu dağ koşullarında adeta bal avına çıkıyor. Akdoğan doğadan topladığı bu katkısız balı kilosu 2 bin 500 liradan satıyor.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde hayatını çiftçilikle kazanan Hamdi Akdoğan, Cilo Dağı'nda gezintiye çıktığında kayaların arasında ilginç bir şey buldu. Arıların sürekli kayaların arasına girip çıktığını gören Akdoğan, burada bal olabileceğini düşündü. Arıların girip çıktığı kayaları inceleyen Akdoğan, hayatını değiştirecek o balı keşfetti.

Ayıların bu balı kendisinden önce bulup yemesini engellemek için ilkbahar mevsiminde kayalık alanda nöbet tutan Akdoğan, Eylül ayına kadar sabırla arıların bal yapmasını bekledi. Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağı'na tırmanan Akdoğan, tüm tehlikeleri göze alarak bulduğu kaya balını topladı.

Tamamen Doğal Bir Bal

Hakkari'de bulunan Cilo Dağı gerek doğası gerekse bitki çeşitliliği ile oldukça verimli bir bölge. Aynı anda 4 mevsimin etkilerinin de yaşanabileceği Cilo Dağı'nda binlerce çeşit bitki bulmak mümkün. Böylesine zengin çeşitliliğin bulunduğu bir yerde yaşayan yaban arıları da sadece doğadan topladıkları çiçek özleriyle tamamen doğal ve asla yapay şeker içermeyen bir bal üretiyor.

Doğada kendiliğinden oluşan tamamen doğal balı ilk keşfettiği zaman özel müşterilerine öneren Akdoğan, onlardan gelen olumlu geri dönüşlerle kaya balını daha geniş kitlelere tanıtmaya karar verdi. Akdoğan'ın keşfettiği kaya balının ünü zamanla ülke sınırlarını aştı ve İsveç, Norveç, İran ve Irak'tan da siparişler gelmeye başladı.

Yılda Sadece 40 Kilo Bal Çıkıyor

Akdoğan kaya balını doğadan topluyor. Dolayısıyla üretim kapasitesini artırma şansı yok. İlk olarak 11 yıl önce keşfettiği kaya balını etrafta arayarak daha fazla bulmaya çalışan Akdoğan sadece 3 nokta bulabildi. Kaya balı toplayarak ciddi bir gelir elde eden Akdoğan, 25 senedir arıcılık yaptığını dile getirdi.

Akdoğan, kaya balını bulalı 10 seneden fazla süre olduğunu söyledi. Buzul Cilo Dağı'nda şartların oldukça zorlu olduğunu dile getiren Akdoğan, kaya balı toplamanın da büyük tehlikeleri olduğunu söyledi. 3 farklı nokta tespit ettiğini dile getiren Hakkarili balcı, bu noktaların her birinden yaklaşık 8 kilo bal topladığını söyledi.

Akdoğan "10 seneden fazla süredir keşfettiğim arı yuvalarının bakımını yapıyorum. İlkbahar mevsiminde gelip bakımını yaptığım yerlerden, son baharda bal topluyorum. Burada zorlu doğa şartları var. Bu arılar yabani ve topladığımız bal da tamamen doğal. Balı toplamak için binlerce yabani arının içine girmek zorundayız. 3 noktadan toplamda 40 kiloya yakın bal topluyoruz. Bu yıl biraz daha fazla görünüyor." şeklinde konuştu.

Tam Bir Şifa Kaynağı

Kaya balının tek özelliği doğal olması da değil. Bu balın bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğu söyleniyor. Kaya balını genelde cilt sorunları yaşayanlar ve nefes darlığı ile alakalı hastalığı olanlar tercih ediyor.

Akdoğan bu balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyor. Her yıl kaya balı toplayan Akdoğan, yaklaşık 100 bin lira gibi bir gelir elde ediyor.