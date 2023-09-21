TCKN SOn Hanesi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Olanlara 600 TL Ödeme Yapıldı! E-devlet ile Ziraat Bankası Ortak Oldu

Devlet e-devlet üzerinden başvurusu yapılan ve PTT ya da Kamu bankaları aracılığı ile ödenen çok sayıda destek ödemesi sunuyor. Ödemeler ile alakalı da tarih veya zaman aralığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bildiriliyor. Her milyonlarca lira hak sahibini bulurken, devlet belli şartı taşıyan kadınlara 600 TL ödüyor.

600 TL Doğum yardımı Yeni doğum yapan kadınlar tarafından merakla araştırılıyor. E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında Devlet, PTT üzerinden ya da Ziraat Bankası'ndan 600 TL anında yatırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli hanelere yönelik destekleri ile birlikte toplumun refahını arttırma yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan biri de doğum yardımı olarak biliniyor . Mavi kart sahibi olan 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum yapan ve doğum izni başlamadan önce kadının bir iş yerinde çalışıyor olması şartıyla bir yandan doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması durumunda kadınlara 600 TL nakit Doğum yardımı yapılıyor.

Doğum yardımı için başvuru yapılması gerekiyor. Canlı doğum yapılması akabinde çocuğun kimlik paylaşım sisteminde kayıt işleminin olması gerekliliği mevcut iken Doğum yardımı dilekçesi eksiksiz olarak doldurulması ve Posta yoluyla ilgili makama gönderilmesi sonrasında başvuru süreci başlamış oluyor.

2023 Doğum yardımı kaç para?

Doğum yardımı parası kaçıncı Çocuk olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Birinci çocuk için 300 TL 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için ise 600 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeleri kontrol etmek için e-devlet hesabınıza kullanabilirsiniz.