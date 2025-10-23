Tarık Emir Tekin “Sultana” Filminin Kadrosuna Dahil Oldu!

Başarılı oyuncu Tarık Emir Tekin, yeni projesiyle sinema dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Ali Kemal Güven’in yönetmenliğini üstlendiği iddialı film “Sultana”’nın güçlü kadrosuna katılan Tekin, filmde “Arif” karakterine hayat verecek.

“Sultana” Filminde Tarık Emir Tekin Sürprizi

Senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı “Sultana”, ay sonunda sete çıkmaya hazırlanıyor. Dram ve gerilimi bir arada sunacak film, güçlü hikayesi ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımın kadrosuna son olarak genç kuşağın başarılı ismi Tarık Emir Tekin dahil oldu.

Filmde Tekin, Sultana mekânının sahibi Bekir’in (Çağlar Çorumlu) sağ kolu Arif karakterine hayat verecek. Arif, gece kulübünün iç işlerini yöneten, güveni ve sadakatiyle dikkat çeken bir karakter olarak öne çıkacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Ali Kemal Güven imzalı filmin oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi.

Filmde:

Tuba Büyüküstün “Meral” karakterine,

Derya Pınar Ak “Anna”ya,

Rojbin Erden “Fahriye”ye,

Seray Kaya “Tülay”a,

Şirin Sultan Saldamlı “Nezo”ya,

Begüm Akkaya “Gülistan”a,

Itır Esen “Selin”e,

Abdullah Cerse ise “Ali Kemal” karakterine hayat verecek.

Sinemaseverlerin Heyecanla Beklediği Yapım

Hem oyuncu kadrosu hem de dikkat çekici konusu ile merak uyandıran “Sultana”, yılın en iddialı filmlerinden biri olarak görülüyor. Tarık Emir Tekin’in performansı ise şimdiden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.