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Tam mevsimi olan o balığı tüketenler kış boyu hastalık yüzü görmüyor

Kış ayları yaklaştıkça hastalık salgınları da yeniden hayatımıza girmeye başladı. Bir güneşli bir yağışlı giden hava durumu, soğuklar nedeniyle havalandırılamayan kapalı alanlar bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına uygun ortam sağlıyor. Hastalıklara karşı güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi büyük. Tam mevsimi olan o balığı tüketenler kış boyu hastalık yüzü dahi görmeyecek.

Tam mevsimi olan o balığı tüketenler kış boyu hastalık yüzü görmüyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2023 22:40

Balık en sağlıklı besin maddelerinden biri. Oldukça besleyici bir besin maddesi olan balık, yüksek omega 3 sayesinde hastalıklara karşı kendinizi korumanıza yardımcı oluyor. Haftada en az 2 kez balık tüketilmesini öneren uzmanlar, özellikle tam mevsimi olan palamut bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıklara karşı bir koruma kalkanı oluşturuluyor.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı tezgahları adeta şenlendi. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde oldukça çeşitli balık türleri bulunuyor. Ancak yapılan araştırmalara göre her balık çeşidinin kendine has faydaları da bulunyor. Özellikle balık tezgahlarının en güzel balıklarından biri olan palamutun faydaları saymakla bitmiyor.

Palamut balığı, kalp damar hastalıklarının başlıca sebeplerinden biri olan ve felce dahi yol açabilen kolesterol ile savaşan omega 3 açısından en zengin türlerden biri.

Her besin maddesinde olduğu gibi palamut balığının da düzenli tüketildiği takdirde faydaları daha fazla görülüyor ve kalıcı hale geliyor. Düzenli bir şekilde palamut tüketen kişilerin sinir sisteminin çok daha kuvvetli olduğu görülüyor. Sinir sistemine zarar veren hücrelerin çoğalmasını engelleyen ve söz konusu hücreleri temizleyen palamut balığı, aynı zamanda hafızanızı da kuvvetlendiriyor.

Saç ve saç derisi problemi çeken insanların da tüketmesinde büyük faydası buluna palamut balığı, saçları kuvvetlendiriyor. Böylelikle saçların yıpranmasını ve kırılarak dökülmesini engelleyen palamut balığı, aynı zamanda saç kıran ve kepek gibi saç derisi problemlerini de önlüyor.

Palamut balığı, saç köklerine doğrudan pozitif etki sağlar, saç dökülmesini önler ve saçlara canlılık kazandırır. Bu olağanüstü balık, saçlara gürlük ve parlaklık katar, bu sayede daha sağlıklı bir görünüme kavuşturur.

Palamut, içerdiği yüksek potasyum ile bilinir ve bu element, kolesterol üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahiptir. Kolesterol hastalarına genellikle doktorlar tarafından palamut tüketimi önerilir. Palamut balığı, yüksek kolesterolü dengeleyerek, bireyin kendini daha iyi ve rahat hissetmesine olanak tanır. Ayrıca, palamut kan basıncını da düşürerek, kalp sağlığınızı korur.

Çeşitli sebeplerden dolayı ciltte oluşan lekelenmeleri palamut balığı ortadan kaldırabilir. Bu balık, içermiş olduğu zengin besin değerleri ile cilde parlaklık kazandırır. Düzenli ve mevsiminde tüketildiğinde, cilt lekelenmelerini tamamen giderir, bu da cildinizin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Palamut, göz sağlığınız için de oldukça faydalıdır. Görme bozukluklarına iyi geldiği bilinen palamut, gece görüş kabiliyetinizi de güçlendirir. Bu sayede göz sağlığınızı korumak için palamut tüketebilirsiniz.

Diş sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olan palamut balığı, dişlerin daha dirençli olmasına yardımcı olur. Palamut, diş ve kemik yapısını güçlendirir ve yeni çıkan dişlerin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Palamutun Besin Değerleri

Palamut, sağlık için oldukça değerli besin maddelerini içerir. Bunlar arasında;

Potasyum
Protein
Fosfor
A vitamini
D vitamini
Kalsiyum
Demir
Magnezyum
B6 vitamini
B3 vitamini
B12 vitamini
Selenyum
Sodyum bulunmaktadır.

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