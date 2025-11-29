Survivor’ın Sırrı Ortaya Çıktı: Cemal Can Canseven Yarışmacıların Tuvalet İhtiyacını Nerede Giderdiğini Açıkladı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, konuk olduğu bir programda, Survivor seyircisinin yıllardır en çok merak ettiği konulardan biri olan yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdiğini anlattı.

Uzun süredir tartışılan bu konuda bazı izleyiciler özel tuvaletler kurulduğunu iddia ederken, bazıları ormanın kullanıldığını düşünüyordu. Cemal Can Canseven, bu tartışmaya son noktayı koydu.

Fenomen Danla Bilic’in programına konuk olan Canseven, tuvalet için belirli bir alan kurulmadığını belirtti. Yarışmacıların doğada oldukları için, nereyi bulurlarsa orada ihtiyaçlarını giderdiklerini açıkladı.