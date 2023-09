Survivor 2024 Bu Yıl Erken Başlayacak! Geri Sayım Başladı! O Yarışmacılar Sızdı - Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor 2024 yarışmacıları kimler? Survivor 2024 Survivor ALL Star mı olacak? İşte medyaya sızan bilgiler... Acun Ilıcalı2nın senelerdir sunumu ile hep ön planda olan yarışması Survivor, her sene farklı formatı ile izleyicinin gönlünü fethederek izlenme rekorları kırıyor. Geçtiğimiz sen başlayan Survivor 2023'te nazar değdi ayrılıklar sonrasında erken bitiş kararına da reytinglerin azalması sebebiyle karar kılınmıştı. Harekete Acun Ilıcalı'nın bu kapsamda yeni rekorlar için harekete geçtiği biliniyor. Peki Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor 2024 yarışmacıları kimler?

13 Haziran akşamı final bölümü ile karşımıza çıkan Survivor 2023 kazananı Nefise olmuştu. Survivor 2024 formatı ise All Star formatı olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak?

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024 ile alakalı çalışmalara erken başladı.

Sosyal medya hesabından yarışmacı seçimlerine başladığını açıklayan Ilıcalı, ilk yarışmacı ile anlaşma sağladıklarını belirledi. Acun Ilıcalı Survivor All Star Yarışması'nın ilk yarışmacısı ile alakalı yaptığı açıklamada ''Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya O bir şampiyon 2012'de Survivor'a kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum'' dedi Acun Ilıcalı'nın heyecan veren bu açıklaması sonrasında izleyici merakla Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı

Survivor 2024 ne zaman başlayacak

Survivor 2024 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmasa da yarışmanın Aralık Ocak ayı itibari ile başlayacağı tahmin ediliyor. Survivor 2023 finalinde Acun Ilıcalı Survivor 2024 formatını açıklamıştı. Yaptığı açıklamada Survivor 2024'ün All Star formatı ile karşımıza çıkacağı ve iki takımda da All Star yarışmacıların bir arada olacağını açıkladı. Seyirci oylamasının olmayacağı Survivor All Star'da Ada konseyinden adaylar çıkacak ve düelloda kaybeden elenecek şeklinde açıklama yapan Acun Ilıcalı herkesi heyecanlandırdı.

Survivor All Star 2024 yarışmacılara hangi kazananlar olacak?

En son Haziran ayında final yapan Survivor yarışması final gecesine dahil olan Nagihan o gün yaptığı açıklama ile Yeni yarışmacı olarak katılacağı konusunda yeşil ışık yaktı. Acun Ilıcalı'nın kendisine soru sorması akabinde olumlu yanıt veren Nagihan, Survivor 2024 yarışmacıları arasında yer alacağı konuşuluyor.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın son paylaşımı ile birlikte Ogeday Girişken de Survivor 2024'te yer alacak