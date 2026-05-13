Özge Özpirinçci Gözyaşlarını Tutamadı

Özge Özpirinçci İtalya’nın en çok izlenen talk show programlarından biri olan Verissimo’ya konuk oldu. Ünlü oyuncunun programdaki duygusal anları İtalyan izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Eşiyle Birlikte Programa Katıldı

Başarılı oyuncu programda eşi Burak Yamantürk ile birlikte yer aldı. Uzun süredir mutlu evlilikleriyle gündemde olan çift samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Program boyunca kariyerlerine ve özel hayatlarına dair sorulara cevap verdiler ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştılar.

Aşkını Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

Programın en dikkat çeken anı ise Özge Özpirinçci’nin eşi hakkında konuşurken duygulanması oldu. Burak Yamantürk’e olan sevgisini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Stüdyoda duygusal bir atmosfer oluşurken sunucu da o anları saygıyla karşıladı.

İtalyan İzleyicilerden Yoğun İlgi

Özge Özpirinçci’nin içten açıklamaları İtalya’daki izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada programdan kesitler hızla yayıldı. Birçok kullanıcı çiftin uyumuna ve samimiyetine övgüler yağdırdı.

Özellikle oyuncunun doğal ve duygusal tavırları programda oldukça ilgi çekti.

“Kadın” Dizisiyle Gelen Popülerlik

Kadın dizisiyle İtalya’da geniş bir hayran kitlesi kazanan Özge Özpirinçci bu popülerliğini farklı projeler ve uluslararası programlarla sürdürmeye devam ediyor.

Oyuncunun Verissimo’ya konuk olması da İtalyan medya dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Program yayınlandıktan sonra Özpirinçci’nin duygusal anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Hayranları ünlü oyuncunun eşine yönelik sözlerini “gerçek bir aşk hikâyesi” olarak yorumladı.

Bazı izleyiciler ise çiftin doğal uyumunun ekranda bile hissedildiğini belirterek olumlu yorumlarda bulundu.

Magazin Dünyasında Geniş Yankı

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün katıldığı program hem Türkiye’de hem de İtalya’da magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Çiftin samimi halleri ve Özpirinçci’nin duygusal itirafı programı haftanın en çok konuşulan içeriklerinden biri haline getirdi.