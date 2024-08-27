Stil sahibi kadınlara özel en şık seçenekler

Kendine özgü çizgisi ve anı yakalayan tasarımlarıyla dikkat çeken Lufian, yeni ayakkabı modelleri ile koleksiyonunu genişletiyor. Hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde şıklığı ve konforu bir araya getiren seçenekler sunuyor.

Stil sahibi kadınlara özel en şık seçenekler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2024 17:17

Hem tarzına hem de konforuna önem veren kadınlar için özenle tasarlanan Lufian ayakkabılarından Mira Kadın Sneaker Ayakkabı, kalın taban tasarımıyla günlük kullanımda üstün rahatlık sağlarken, zarif kahverengi taban detayıyla her kombine sofistike bir dokunuş katıyor. Spor şıklığı modern dokunuşlarla buluşturan Agatha Kadın Sneaker Ayakkabı, kalın tabanı ile sağlamlık ve rahatlığı bir arada sunarken, tabanında bulunan esnekliği artıran deliklerle her adımda maksimum konfor sağlıyor. Spor giyim tarzını seven kadınlar için özel olarak tasarlanan Bloom Kadın Sneaker Ayakkabı ise her adımda kalite ve konforu bir araya getiriyor. Sneaker ayakkabılar kadınların, günlük koşuşturmalarına rahatlık ve şıklık katıyor.

Benzer Haberler
Omurga ağrısı son yıllarda giderek artıyor, çünkü… Omurga ağrısı son yıllarda giderek artıyor, çünkü…
Dikkat! Bu öneriler yaşamsal önem taşıyor! Dikkat! Bu öneriler yaşamsal önem taşıyor!
Kredi Faizleri Tavan Yaptı: 150 Bin TL Kredi İçin Aylık Ödemeler 18 Bin TL’yi Geçiyor! Kredi Faizleri Tavan Yaptı: 150 Bin TL Kredi İçin Aylık Ödemeler 18 Bin TL’yi Geçiyor!
İletişim Başkanlığı’ndan İzmir Yangınıyla İlgili Yanlış Görüntüler Açıklaması İletişim Başkanlığı’ndan İzmir Yangınıyla İlgili Yanlış Görüntüler Açıklaması
İzmir Tire’de Orman Yangını Nedeniyle 3 Kişi Tutuklandı İzmir Tire’de Orman Yangını Nedeniyle 3 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4.159 Vatandaş Güvenli Yerlere Tahliye Edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4.159 Vatandaş Güvenli Yerlere Tahliye Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
  • 27-08-2024 14:02

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
  • 27-08-2024 14:06

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı:
  • 22-08-2024 11:43

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...
  • 23-08-2024 15:32

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili
  • 21-08-2024 10:08

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili