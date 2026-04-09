Stand-up Gösterisi Adliyede Bitti: Tuba Ulu Hakkında Flaş Soruşturma.

Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'a hakaret ve müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2026 16:52

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir gösterisine ait görüntüler nedeniyle komedyen Tuba Ulu hakkında adli işlem başlatıldı. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik ifadeleri tepki çeken Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Tarihi Değerlere Hakaret ve Müstehcenlik Suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Tuba Ulu’nun bir stand-up gösterisi sırasında kullandığı ifadeler mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda şu bulgulara yer verildi:

  • Hakaret İddiası: Osmanlı Devleti'nin önemli figürlerinden Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirlendi.

  • Milli ve Manevi Değerler: Paylaşılan videoda tarihi ve manevi değerlere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

  • Müstehcenlik: Gösteri sırasında aleni bir şekilde müstehcen içerikli konuşmalar yaptığı ve bu görüntülerin kamuya açık platformlarda yayıldığı saptandı.

İstanbul Emniyeti Harekete Geçti

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Tuba Ulu'yu gözaltına alarak ifade işlemleri için emniyet binasına götürdü. Komedyenin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

