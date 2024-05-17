SSK BAĞKUR ve EMEKLİLERE Müjde! ZAM İçin Son Viraj Dönüldü! Daha Önce Olmayan ZAM Yapılacak

SSK, Bağkur ve memur emeklileri, Temmuz ayındaki zam oranlarını heyecanla bekliyor. Uzmanlar, enflasyon oranlarının beklentilere uygun gerçekleşmesi durumunda emeklilere %26 oranında zam yapılacağını öngörüyor. Buna ek olarak, %15 refah payı da gündemde. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, emeklilerin bu beklentilerine kesinlik kazandırmaktan uzak. Işıkhan, emekliye ekstra refah payı konusunda henüz net bir karar verilmediğini belirterek, temmuz ayını işaret etti.

Emekliler, 6 aylık enflasyon zammıyla birlikte refah payı alıp almayacaklarını merak ederken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in ATV Haber'e yaptığı açıklamalar, zammın yaklaşık %25-30 civarında olacağını ve refah payının da ekleneceğini öngörüyor. Uzmanlar, refah payının uzun zamandır uygulandığını ve bu yıl da 10-15 puanlık bir artış beklediklerini belirtiyorlar.

Eğer öngörüler doğru çıkar ve temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine %26 zam ve %15 refah payı verilirse, 10 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 14 bin 490 TL’ye, 15 bin TL maaş alanın ise 21 bin 735 TL’ye yükselecek. Memur emeklileri ise %20 seviyesinde bir zam alacak ve aynı refah payı uygulandığında maaşları benzer şekilde artacak. Ancak, memur emeklileri bu durumda 5-6 puanlık bir dezavantajla karşı karşıya kalabilirler. Hükümetin, SSK, Bağkur ve memur emeklileri arasındaki bu farkı kapatacak bir formül bulup bulamayacağı merakla bekleniyor.

Enflasyon Zammı ve Refah Payı Beklentileri

Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen zam oranları, enflasyon rakamlarına bağlı olarak belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon %18.72 oranında gerçekleşmiş durumda. Bu orana mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının eklenmesiyle nihai zam oranı belirlenecek. Faruk Erdem, SSK ve Bağkur emeklilerine %25-30 civarında bir enflasyon artışı öngörürken, memurlar ve memur emeklileri için %20-25 bandında bir toplu sözleşme ve enflasyon artışı beklentisi taşıyor.

Erdem’in açıklamalarına göre, refah payı uygulaması devam edecek ve muhtemelen 10-15 puanlık bir artış söz konusu olacak. Bu durumda, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yaşanacak. Örneğin, 10 bin TL maaş alan bir emekli, %26 zam ve %15 refah payı ile maaşını 14 bin 490 TL’ye çıkaracak. Aynı şekilde, 20 bin TL maaş alan bir emekli, maaşında %26 zam ve %15 refah payı ile 28 bin 980 TL’ye ulaşacak.

Memur Emeklileri İçin Zam ve Refah Payı Düzenlemesi

Memur emeklileri için ise zam oranları ve refah payı biraz daha farklı olabilir. Beklentilere göre, memur emeklilerine %20 seviyesinde bir zam yapılacak. Aynı orandaki refah payı memur emeklilerinin maaşlarına eklendiğinde, memur emeklileri SSK ve Bağkur emeklilerine göre 5-6 puan aleyhinde bir fark yaşayabilirler. Bu durum, hükümetin memur emeklileri ile diğer emekliler arasındaki farkı giderecek bir düzenleme yapıp yapmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Hükümetin, bu farklılıkları dengelemek için nasıl bir adım atacağı merak konusu. Emeklilerin maaşlarının eşitlenmesi ve refah payının adil bir şekilde dağıtılması, tüm emekliler için büyük önem taşıyor. Hükümetin, emeklilerin beklentilerini karşılayacak adil bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise Temmuz ayında netlik kazanacak.