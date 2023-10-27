Squid Game 2. Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

Squid Game 2. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi belli oldu "Squid Game" serisinin yeni sezonunun ne zaman ekrana geleceği konusundaki heyecan devam ediyor. Bu dünya çapında hit dizinin izleyicileri, yeni sezonun başlangıç tarihini büyük bir merakla bekliyor. Farklı ve zorlu oyunlarla katılımcılarına gerçek bir deneyim sunan bu dizi, yeni sezonunda hangi sürprizlere ev sahipliği yapacak? Özellikle Seong Gi-hun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Lee Jung-jae'nin 2. sezon hakkında verdiği ipuçları, izleyicilerin heyecanını daha da artırıyor.

Squid Game 2. Sezon Çıkış Tarihi

Lee Jung-jae, karakteri Seong Gi-hun'un yeni maceralarını anlatacak olan 2. sezon çekimlerinin biraz daha uzun sürebileceğini belirtmişti. Gelen son açıklamalara göre, Squid Game 2. sezonu 2023 Kasım ayında izleyicisiyle buluşacak. Ancak hangi gün yayınlanacağına dair detaylar henüz paylaşılmadı.

2023 yılı Kasım ayında "Squid Game" serisinin 2. sezonunun izleyicilerle buluşacağı kesinleşti. Ancak, yeni sezonun tam olarak hangi gün yayınlanacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

"Squid Game" nedir ve neden bu kadar popüler?

"Squid Game" kelime olarak Türkçeye "Kalamar Oyunu" olarak çevrilebilir.

Bu dizi, gerilim ve drama türlerini başarılı bir şekilde birleştiriyor. Ana tema, maddi sıkıntılarla boğuşan birçok insanın büyük bir ödül için hayatta kalma mücadelesi vermesi üzerine kurulu. Kazananın 40 milyon dolarlık dev bir ödülle ödüllendirileceği bu oyunda, katılımcıların amacı diğer rakiplerini geride bırakarak sona kalmaktır.