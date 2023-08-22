Sonbahar ve kış aylarının en popüler cilt bakım ve güzellik uygulamaları

Daha sağlıklı bir görünüme merhaba demenizi sağlayan, Sonbahar ve Kış aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz 10 profesyonel cilt bakımını keşfedin.

Söz konusu profesyonel cilt bakımı olduğunda daha etkili sonuçlar almak kaçınılmaz. Ancak etkisi yüksek bu uygulamalar cilt üzerinde belirli bir stres yaratıyor ve cilt tipinden çevresel şartlara kadar birçok noktayı göz önünde bulundurmanız gerekebiliyor. Cildi fazla yormadan şikâyetlerinize cevap veren ve daha sağlıklı bir görünüme merhaba demenizi sağlayan, kış aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz 10 profesyonel cilt bakımını keşfedin.

İyileştirici Etkili “PRP, Mezoterapi ve Dermapen” Kombinasyonu

Cilt lekelerinin tedavisi için öncelikle cildin ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin takviye edilmesini öneren Dr. Cansen Yeni Kut, bunun için cildi hırpalamadan ve soymadan etki eden Mezoterapi ve PRP yöntemlerini kullanıyor. Mezoterapi; aminoasit, hiyalüronik asit ve vitaminler gibi, cildin ihtiyacı olanın enjeksiyon yoluyla cilde verilmesi işlemi. PRP ise kişinin kendi kanından elde edilen iyileştirici hücrelerin tekrar cilde enjekte edilme yöntemi. Leke tedavisinde PRP işlemi için 6 seans, renk açıcı mezoterapi uygulaması için ise 4-6 seans öneriliyor.

“Cilt lekelerinin tedavisinde başarılı sonuçlar almak, ancak uygulamaları sürdürülebilir kılmakla mümkün oluyor. Örneğin ilk uygulamada Mezoterapi – PRP yöntemi tercih edilirken, 6 ay sonra cilde Dermapen – Dermabrazyon işlemi yaparak farklı birkaç uygulamayı zamana yayabiliyoruz.” diyen Dr. Cansen Yeni Kut; cilt yüzeyinde yüzlerce mikroskobik delme yaparak cildin doğal iyileşme mekanizmasını başlatan mikro iğneleme yöntemi olan Dermapen ile Dermabrazyon denilen cildi bir nevi tıraşlama işlemini PRP ve Mezoterapi kombinasyonuyla yapmanın cilt lekelerinde oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor.

Hızlı İyileşme Sağlayan “Magiclight”

Leke tedavisinde başarılı sonuçlar veren bir diğer lazer teknolojisi ise Magiclight lazer. Cilt yenileme yöntemi olarak bilinen Magiclight, leke tedavisinin yanı sıra yaşlanma belirtilerini geciktirmek, cildi tazelemek ve cildin gençlik halini korumak için de kullanılıyor. Magiclight diğer lazer sistemlerinden farklı olarak cildin yüzeyinde doku kaybına neden olmuyor ve eski sistemlere göre daha hızlı iyileşme sağlıyor.

Cilde uygulanan yöntem şu şekilde anlatılıyor : “Cilde hasar verecekmiş gibi davranan mikro nekrotik sütunlar oluşturan Magiclight, bu kontrollü yaralanmalar sayesinde cildin iyileşme mekanizmasını uyararak, cilt tonunda ve dokusunda genel bir düzelme; ciltte içten dışa bir yenilenme sağlıyor. Böylelikle yeniden modellenmiş kolajen dokusuna sahip taze bir cilt ortaya çıkıyor.”

Hücre Yapısını Yenileyen “Forever Young BBL”

Bu yeni nesil lazerin en önemli özelliği, cilt yaşını hücresel anlamda geri döndürmesi. Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, Forever Young BBL ile yapılan tedavilerin gen haritasını etkilediğini, buna bağlı olarak cildin moleküler seviyede değiştiğini ve genç ciltle ilişkili olduğu bilinen yüzlerce genin aktif hale geldiğini göstermiş.

“Leke tedavisinde bu yöntemi, işlem sonrası uzun süreli kızarıklık, soyulma gibi yan etkiler yaşamadan optimum sonuçlar almak isteyen kişilere kullanıyoruz,” diyen Dr. Cansen Yeni Kut, ekliyor: “Teknolojinin özelliği değişik bant aralıklarındaki ışığın, cilt altında farklı derinlikteki hücrelere, çeşitli filtrelerden geçirilerek ulaştırılması. Tedavi leke probleminin görüldüğü her bölgeye, yani güneşe en çok maruz kalan ve pigmentasyonun en fazla oluştuğu yüz, dekolte, omuz ve el sırtlarına uygulanabiliyor. Tedavinin hemen ardından günlük yaşama dönülebiliyor. İşlemden sonra lekelerde koyulaşma, dökülme ve soyulma olabiliyor; ancak bir süre sonra bu etkiler tamamen geçiyor ve cilt pürüzsüz bir dokuya kavuşurken, lekelerin görünümü de hafifliyor. Tedavi protokolü lekenin durumuna göre belirlenmekle birlikte, genellikle üç hafta arayla 3-4 seans şeklinde uygulanıyor."

Hydrafacial

Cildinize tüm aşamaları uygulayan, 360 derece bir bakım istiyorsanız Hydrafacial’ı ilk tercihleriniz arasına yerleştirin. Yaşlanma karşıtı ve cilt yenileyici bir bakım türü olan Hydrafacial, birkaç aşamadan oluşuyor. Öncelikle vakumlu başlıkla cilt derinlemesine temizliyor ve hassasiyet vermeyecek şekilde mikro ölçekte soyuluyor. Yenilenmeye hazır hale gelen cilde şikayetlere yönelik olarak leke giderici ürünlerden sıkılaştırıcı formüllere kadar birçok farklı serum uygulanıyor, hiyalüronik asitle cilt derinlemesine nemlendiriliyor. Son olarak LED teknolojisiyle cilt sıkılaştırılıyor ve bakterilerden kurtuluyor.

Hydrafacial’ın avantajları ne? Derinlemesine arındırma, bakım ve sıkılaştırma işlemleri sonucunda cilt yumuşacık oluyor, pürüzsüzleşiyor ve sağlıkla parlıyor. Acısız ve ağrısız bir şekilde uygulanan Hydrafacial’ın sonucunda ciltte tahriş ya da ödem oluşmuyor, tüm süreç gayet konforlu bir şekilde ilerliyor.

Thermage

Dolgu ve botoks yaptırmadan, ameliyatsız yüz germe dendiğinde akla gelen ilk işlemlerden olan thermage, tek seansta uzun süreli çözüm arayanlar için birebir. Cilt ve cilt altı dokuları üzerinde yenileyici ve sıkılaştırıcı bir etki yaratan bu uygulama, başarısını radyofrekans dalgaları (RF) kullanarak sağlıyor. Cildin iskeleti diyebileceğimiz kolajen dokuyu uyaran bu dalgalar, kolajen üretimini tetikleyerek cildin yenilenmesini, sıkılaşmasını ve dolgunlaşmasını sağlıyor.

Thermage’ı öne çıkaran özelliklere gelirsek… Bu tedavi güvenli bir şekilde sadece yüz ve göz çevresinde değil, karın, kollar ve bacaklar gibi vücudun birçok bölgesinde kullanılabiliyor. Thermage’ın sonuçları uygulamanın hemen ardından ortaya çıkıyor ve 6. aya kadar artarak maksimum seviyeye ulaşıyor. Uygulama cilt yapısına göre yaklaşık iki yıl boyunca etkisini sürdürüyor.

Somon DNA

Elastikiyetini geri kazanmış, canlı, yenilenmiş ve güçlü bir cilt için tercih edebileceğiniz uygulamalardan birisi de Somon DNA. Somon balığının spermlerinden elde edilen DNA molekülleri ve hiyalüronik asidin yanında cilt tipine göre oluşturulacak vitamin ve antioksidan kokteylinden oluşan bu bakım cildin kendini onarmasını sağlıyor, kırışıklıkları azaltıyor ve ekstra nem vererek cildi dolgunlaştırıyor. İnce lazer kesim iğnelerle cilt altına verilen bu karışım, yüz, göz kenarları, üst dudaklar, boyun ve dekolte bölgesinin yanında el sırtına da uygulanabiliyor.

Somon DNA’nın dikkat çeken noktası ise polinükleotid ve hyaluronik asit kombinasyonuyla cildin kendini onarım mekanizmasını tetiklemesi. Hasara uğramış, Güneş’ten, soğuktan, günlük hayatın koşturmacasından yıpranmış cildin tamir edilmesini sağlayan bu tedavi, özellikle 30 yaş ve üzeri kişilerde desteğe ihtiyaç duyan ciltler için birebir.

Red Touch

Tıpkı Thermage gibi Red Touch da kolajen üretimini tetikleyen, hızlı ve konforlu bir uygulama. 675 nm dalga boyunu kullanarak sadece kolajen liflerini uyaran ve seçici bir lazer tekniği olan bu tedavi, cilt altında kolajen üretimini tetikleyecek termal bir hasar yaratıyor. Kolajen üretimi artan cilt toparlanıyor, canlanıyor, gerginleşiyor ve elastikiyetini geri kazanıyor. Melanosit hücrelerini tetiklemeyen bu dalga boyu sayesinde lekelenme yan etkisi görülmüyor, ayrıca bu uygulama akne ve melazma şikâyetlerine sahip olan kişilerde de güvenle kullanılabiliyor.

İğneli işlemlere karşı harika bir alternatif olan Red Touch sonrasında herhangi bir hassasiyet yaşanmıyor, ciltte soyulma ve pullanma görülmüyor. İyileşme süresi oldukça kısa olan bu yöntem için cilt tipine de bağlı olarak genellikle ayda bir olmak üzere üç seans öneriliyor.

BBL

Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerinden biri olan BBL, geniş bantlı ışık anlamına geliyor. 400-1200 nm arası dalga boyları kullanan BBL, yaşlanma belirtilerinin temel sebebi olan DNA hasarını toparlayarak daha genç bir cilt ortaya çıkarıyor. Lekelerden kırışıklıklara, cilt matlığından doku bozukluğuna kadar birçok şikâyete cevap olan bu tedavi hem cildi yenileyip gençleştiriyor hem de yeni problemlerin oluşumunu geciktiriyor. BBL’le sadece görüntüde değil genetik düzeyde de gençleşme sağlanıyor. Tabii ışın tedavisi dendiğinde kolajeni de atlamamak lazım: BBL kolajen üretimini ve depolanmasını da destekliyor.

Bir ışın tedavisi olduğundan yan etkisi bulunmayan ve yine konforlu bir uygulama olan BBL’in öne çıkan tercih sebebiyse kişiye özel uyarlanabilir olması. Farklı dalga boyları cildin farklı katmanlarına etki ettiğinden dolayı danışanın şikayetlerine yönelik bir program belirleniyor ve vücuda tam oturan bir elbise gibi cilde tam oturan bir seans programıyla cilt kalitesi ve sağlığı en üst seviyeye çıkarılıyor.

Lekeleri Baskılayan “Cosmelan – Dermamelan”

Yüz, boyun, dekolte, karın, el ve bacaklara uygulanabilen Cosmelan – Dermamelan, özellikle gebelik, yaşlılık ve güneş lekelerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Cosmelan yüzeysel lekeler, Dermamelan ise daha derin ve yoğun lekeler için kullanılıyor.

Leke tedavisinde ağrısız ve optimum sonuçlar için Cosmelan – Dermamelan sisteminin etkin uygulamalardan biri olduğunu belirten Dr. Cansen Yeni Kut , yöntem hakkında şu bilgileri veriyor: “İki aşamadan oluşan tedavide, deride bulunan melanin miktarını azaltarak pigmentasyonu baskılayan etkin bir enzimatik peeling yapılıyor. Tedavi etkisini ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı tirozin enziminden itibaren baskılayarak gerçekleştiriyor. Böylelikle lekenin tekrarlama olasılığı minimuma iniyor.”

İki farklı aşamadan oluşan uygulamanın ilk 3 ayı tedavi bölümünü, ikinci 3 aylık bölümü ise baskılama dönemini oluşturuyor. Doktor kontrolünde haricen deri yüzeyine uygulanmak suretiyle yapılan tedavide hasta maskeli haliyle evine gönderiliyor. Maske, lekenin türüne göre 8 ile 12 saat hastanın yüzünde kaldıktan sonra yıkanıyor. Cilt soyulma sürecindeyken birkaç gün yoğun onarıcı bakım kremi kullanılıyor. Sonrasında ise lekeyi baskılayan devam kremine ve güneş koruyucuya geçiliyor.

Cilt lekeleri nasıl tedavi edilir?

Hiperpigmentasyonun tedavisi istikrar ve zaman istiyor. Uzman bir dermatolog tarafından lekenin tipi ve lekeyi oluşturan faktörler dikkate alınarak planlanması gereken tedaviye, kontrollü bir şekilde uzun süre devam etmek gerekiyor. En iyi sonuçlar erken müdahale ile elde ediliyor. Yeni beliren lekelerde tedaviye daha iyi yanıt alınabildiği gibi, lekenin oluşma süresi uzadıkça tedavi zorlaşabiliyor. Lekelerin nedeni, bulunduğu bölge, yaygınlığı ve derinliği ise tedavi şeklini ve başarısını etkileyen diğer önemli unsurlar.

UV hasarı kaynaklı, hormonal veya post-inflamatuar; lekelerinizin nedeni ve tipi ne olursa olsun, melanin artışını önleyerek leke oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olan ve cilde aydınlık bir görünüm kazandıran ürünlerden oluşan bir bakım rutini izleyin. Ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskılamaya yardımcı olan etken maddeler içeren lokal bakım serumları ve kremler leke tedavisinde en büyük destekçiler.

Kliniklerde dermatolog denetiminde uygulanan medikal seviyedeki tedaviler ise kimyasal peeling, fraksiyonel lazer, cosmelan-dermamelan, PRP, mezoterapi, dermapen gibi işlemlerden oluşuyor. Lekenin türüne, derinliğine ve cilt tipine göre kişiye özel olarak planlanması gereken kombine tedavilerle başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

Cilt Lekeleriyle İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

Cilt lekeleri nasıl oluşur, lekeleri tedavi etmek için ne yapılması gerekir? Cilt lekeleri hakkında merak edilen her şeyi mercek altına aldık.

Cildinizde beliren irili ufaklı kahverengi beneklere savaş açma vakti! Güneş ışınlarının yanı sıra hormonal değişiklikler gibi iç etkenlere bağlı olarak da gelişebilen lekeleri tanımak, önlemek, tedavi etmek, cilt tonunu eşitlemek ve cildi aydınlık bir görünüme kavuşturmak için bilmeniz gereken her şey bu dosyada.

Cilt lekeleri önlenebilir mi?

Tüm cilt problemlerinde olduğu gibi, cilt lekelerini önlemek tedavi etmekten çok daha kolay. Bunun için ilk yapmanız gerekense yaz-kış demeden her gün minimum 30 SPF güneş koruması kullanmamız gerekiyor.

UV ışınlarının buluttan da geçebildiğini unutmayıp kapalı havalarda da bu alışkanlığı sürdürmek. Ayrıca, düzenli olarak güneş koruyucu kullanmak hücrelerin melanin üretmesini engelleyeceği için, mevcut lekelerin de koyulaşmasının ve belirginleşmesinin önüne geçer. Gündüzleri güneş kremiyle birlikte C veya E vitamini gibi antioksidanları içeren bir serum uygulamak da cildi serbest radikal hasarından koruyarak leke oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Eğer cildiniz akneye eğilimliyse, salisilik asit veya sülfür gibi akne tedavisine hızla cevap veren içerikleri bakım rutininize dahil edip post-inflamatuar hiperpigmentasyonu önleyebilirsiniz. Leke oluşumunu önlemek için akneleri kesinlikle sıkmayın, üzerindeki deriyi ve iltihaplı kısımları koparmayın. Ek olarak, retinol gibi fotosensitiviteye (güneş hassasiyeti) yol açan içerikleri cildinize gün içinde uygulamamaya dikkat edin.

En İyi Leke Kremleri ve Serumları

Oluşan cilt lekelerinin önüne geçebilmek için en iyi leke kremi ve serumlarını sizler için sıraladık.

Cilt lekeleri, diğer adıyla hiperpigmentasyon, melanosit hücreleri tarafından üretilen; deriye, göze ve saça rengini veren melanin pigmentinin artışından kaynaklanır. Lekelerinizin nedeni ve tipi ne olursa olsun, melanin artışını önleyerek leke oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olan ve cilde aydınlık bir görünüm kazandıran ürünlerden oluşan bir bakım rutini izlemek önemli

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Işıltı Verici Serum

Vinoperfect Leke Karşıtı Işıltı Verici Serum, daha aydınlık bir cilt için lekelerin görünümünü azaltıyor ve yeni lekelerin oluşumunu önlüyor. Güneş, akne, malezma ve yaşlanma gibi tüm leke türleri üzerinde etkili olan ürün, en hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun.

Antioksidan Bakım: Skin Ceuticals C E Ferulic

İçeriğinde %15 saf C vitamini, %1 saf E vitamini ve %0.5 ferulik asit bulunan bu antioksidan deposu serum, koyu lekeler, düzensiz cilt rengi, ince çizgiler, kırışıklıklar ve sıkılık kaybı gibi cilt endişelerinde 16 haftalık kullanım sonrası net sonuçlar vadediyor. Normal ve kuru cilt tiplerinin kullanımına uygun olan formül, antioksidan içeriğiyle çevresel etkenlere karşı cilde gelişmiş koruma sağlıyor.

Neostrata Enlighten Serum

Ciltteki lekeleri ve renk eşitsizliklerini ele alan bu seri, içerdiği C vitamini, retinol, niyasinamid ve zerdeçal gibi lekeyi farklı biçimde ele alan farklı ve güçlü etken maddelerle, daha aydınlık ve ışıltılı bir cilt sağlıyor. Yeni leke oluşumunu engellemeyi destekliyor.

Lancôme Renergie Triple Serum

Lancôme’un üç aktif bileşeni tek formülde içeren ilk serumu Renergie, içeriğindeki c vitamini ve niyasinamidle cilt tonunu eşitleyerek koyu leke görünümünü azaltıyor ve daha aydınlık bir cilt sağlıyor. Hyalüronik asitle nem ve dolgunluk sağlayarak kırışık görünümünü azaltırken, Ferülik asitle antioksidan koruma sağlıyor. Ürünün en büyük özelliğinin bu 3 farklı içeriği, 3 farklı tüpte birleştirerek kullanım anında birleştirmesi olduğunu ve bu sayede de C vitamininden maksimum verim sağladığını da ekleyelim.

Clinique Even Better Clinical Radical Koyu Leke Serumu

Ciltte var olan lekelerin rengini açarken yeni leke oluşumunu da önleyen bu serum, akne lekelerini de azaltarak cildin aydınlık ve berrak görünümünü destekliyor. Güçlü olduğu kadar nazik de olan bu formül hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinde rahatça kullanılabiliyor.

Lierac Lumilogie Day & Night Dark Spot Correction Double Concentrate

Yeni ortaya çıkan veya uzun zamandan beri var olan lekeler dahil her tip koyu lekeye karşı gece ve gündüz yoğun tedavi sunan konsantre formül, 2 ay düzenli kullanım sonrasında en inatçı koyu lekelerde bile yüzde 81 oranında iyileşme sağlıyor. Manolya ve beyaz misk birleşiminden elde edilen çiçeksi ve hoş bir kokuya sahip ürün gündüz ve gece konsantresi olmak üzere 2 bölümden oluşuyor.

Darphin Age-Defying Dermabrasion

Leke tedavisinde kullanılan ürünler cildin hassasiyetini artırır. Bu nedenle cildi aşındırmadan nazikçe soyan eksfoliasyon ürünlerini tercih edin. Darphin’in jojoba esterleri, inci tozları ve kantaron özleri içeren, hassas ciltler için de uygun olan anti-aging etkili bu peeling’i, leke ve ton farklılıklarının yanı sıra ince çizgi ve kırışıklıkların da görünümünün azalmasına yardımcı oluyor.

Esthederm Esthe-White Brightening Youth Eye Care

Göz çevresindeki lekeler ve koyu halkaları hedef alan krem, aktif beyazlatıcı ve aydınlatıcı bileşenleri sayesinde cilt görünümündeki pigmentasyon bozukluklarını düzeltmeye yardımcı oluyor. İçerdiği stabilize C vitamini ve meyanköküyle cilt tonunu eşitlerken, kolajen kapsülleriyle de ince çizgileri dolduruyor. Yenilenen ambalajının masaj aplikatörü sayesinde ürün el ile temas etmeden steril şekilde cilde uygulanabiliyor.

Bonus: Lekeler İçin Maske

Nuxe Splendieuse Anti-Dark Spot Perfecting Mask

Leke karşıtı bakım rutininize haftada 1 veya 2 defa hücre yenilenmesini hızlandıran bir maske uygulama adımını ekleyerek, pürüzsüz cilde giden yolda daha kısa sürede daha iyi sonuç alabilirsiniz. 5 patente sahip, C vitaminini beyaz çiğdem, kum zambağı ve kakao özleri gibi içeriklerle birleştiren Nuxe Splendieuse Anti-Dark Spot Perfecting Mask, düzenli kullanıldığında farklı sebeplerle oluşmuş cilt lekelerinin hem boyutlarını küçültüyor hem de rengini açıyor. 6 adet tekli paketler halinde satışa sunuluyor.