Son DAKİKA Zam Gelişmesi Maaşlar 18.100 TL' Ye Çıktı!

2023 senesinde özellikle de 2. yarıda enflasyonun hortlaması, cepleri boşaltmaya devam ediyor. Emeklisi, memuru, işçisi, asgari ücretlisi yapılacak olan maaş zamları konusunda meraklı bekleyişini sürdürürken, hükümette çalışmalarına tam sürat devam ediyor. Emeklinin zamlar karşısında ezildiği günümüzde TBMM açılmasının emen akabinde zam görüşmelerinin başlayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bildirilmiş bulunuyor. Çalışanlar da gerek asgari ücretli gerek işçi kendilerine açıklanacak olan zam oranlarını merakla takip ediyor. Belediyeler de çalışanına destek sağlamak amacıyla sendika görüşmelerini en yüksek meblağ üzerinde değerlendiriyor.

Zaman zaman belediye çalışanlarının yakından takip edildiği, sendika ile görüşme sonuçları gün yüzüne çıkıyor. Her belediye zam oranını resmi sosyal medya hesabından paylaşıyor. Son olarak açıklaması yapılan zam haberi Karacabey Belediyesi'nden geldi. Karacabey Belediyesi ile BELKAR A.Ş, Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden zam görüşmeleri neticelendirildi. Çalışanın yüzünü güldürecek gelişmeler mevcut.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam sonrasında belediye çalışanlarının da maaşı artmıştı. Geçtiğimiz günler artı yüzde 25 zam, yüzleri güldürdü. Karacabey Belediyesi çalışanının en düşük maaşı 18.100 TL olarak imzalandı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışana yapılan zam ile alakalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, herkesi sevindirdi. Para yönetimi, proje yönetimi ve personel yönetimi üçlüsünün öneminden bahseden Özkan, belediye çalışanlarının da teşekkürü hak ettiğini belirtti.