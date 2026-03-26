Son Dakika! Türk Gemisi, İstanbul Boğazı'na 26 Kilometre Kala Vuruldu

İstanbul Boğazı açıklarında Türk petrol tankerine saldırı! Altura gemisinde patlama, İDA şüphesi ve resmi açıklamalar gündemde.

Son Dakika! Türk Gemisi, İstanbul Boğazı'na 26 Kilometre Kala Vuruldu
Yayın Tarihi : 26-03-2026 12:42

Rusya’dan hareket eden Altura isimli ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı’na yaklaşık 14 mil mesafede saldırıya uğradığını telsizle bildirdi. Sierra Leon bayraklı tanker, İnsansız Hava Aracı (İHA) veya İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile hedef alındığını duyurdu. Olayın ardından telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.

140 bin ton ham petrol taşıyordu

Pergamon Denizcilik’e ait olan Altura, Rusya’nın Novorossiysk kentinden hareket etti. Tankerin saat 00.30 sıralarında saldırıya uğradığı öğrenildi. 140 bin ton ham petrol taşıyan gemiden yapılan yardım çağrısında, hem İHA hem de İDA ile saldırıya maruz kalındığı belirtildi.

Telsiz kayıtlarında, geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ifade edildi. Ayrıca geminin su aldığı bilgisi paylaşıldı. Mürettebatın yaralanmadığı, ancak acil yardım talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Ekipler hızla bölgeye sevk edildi

Saldırı ihbarının ardından en yakın gemilerden biri olan Erdek gemisi çağrıya yanıt verdi. Bununla birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de hızla harekete geçti. Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile Kıyı Emniyeti 5 hızlı botu olay yerine yönlendirildi.

Yetkililer, bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ayrıca geminin mevcut durumuna ilişkin teknik incelemeler devam ediyor.

Bakan Uraloğlu: “İDA saldırısı olduğunu düşünüyoruz”

Olayla ilgili açıklama yapan Abdulkadir Uraloğlu, saldırının niteliğine dair değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, patlamanın dış kaynaklı olduğunu belirtti.

Bakan, “Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun dron saldırısı değil, insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca saldırının gemiyi devre dışı bırakma amacı taşıdığını dile getirdi.

27 kişilik mürettebatın durumu iyi

Açıklamada, gemide bulunan 27 Türk personelin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve gelişmelerin takip edildiğini aktardı.

