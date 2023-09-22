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SON DAKİKA! Emekli Maaş Zammına Bakanlık Onayı! Yüzde39.61+Refah 10,610 TL+1125 TL Açıklandı

Emekli maaşına ara zam kararı verildi. 1 Ekim de en düşük emekli maaşına da zam yapılacak

SON DAKİKA! Emekli Maaş Zammına Bakanlık Onayı! Yüzde39.61+Refah 10,610 TL+1125 TL Açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-09-2023 12:50

Emekli ara zammı konusunda gelişmeler süre geliyor. Emekli maaşı zammı ne zaman? En düşük emekli maaşına ara zam olacak mı? İşte detaylar... Emekliye Temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında ek zam ile alakalı detaylar yakından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan emekli zammı çalışmaları için ekim ayı başında açılacak olan TBMM görüşmeleri bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye yeşil ışık yakarak hükümetin temel politikalarından birinin emekliler için düzenlemeler yapmak olduğunu belirtmiştir.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN MECLİSİN AÇILMASI BEKLENİYOR

Yapılan bu açıklama sonrasında ise emeklinin akıllarında bir soru emekliye ara zam var mı? en düşük emekli maaşına zam yapılacak mı? soruları merakla araştırılmaktadır. Ağustos ayında Toplu sözleşme sürecinin bitmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlığa emekliye zam konusunda talimat verdiği konuşuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli zammı konusundaki çalışmalar sonrasında varılan net oranların açıklanması için meclisin açılmasını bekliyor. Vedat Işıkhan emekli ara zammı konusunda çalışmaların devam ettiğini açıklayarak iki Bakanlığın ortaklaşa çalışmalarının bitmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığına oranların sunulacağını ve bu oranların da işçi memur ve emekliyi mahcup etmeyecek derecede olduğunu belirtti.

Emekli zammı için ciddi bir çalışmanın başladığını belirten Meclis Başkanı Abdullah Güler bütçenin dengesini bozmadan Ekim ve kasım ayı içerisinde meclise intikal etmesinin söz konusu olduğunu açıkladı. Bakanlıkların büyük bir gayret gösterdiği emekli ara zammı konusundaki detayların en geç Kasım ayında bildirileceğini belirtti.

Çalışmalar başlasa da henüz rakamların netleşmediği için açıklamanın yapılamayacağını Güler şu sözleri ile açıkladı: "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM VAR MI?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en düşük emekli maaşı için talimat verdiği ve en düşük emekli maaşına da zam yapılacağı belirtildi. diKKATLİ bir şekilde yol haritasının çizilmesi için uğraştıklarını belirten bakan ortak vade programını açıklanması sonrasında emekliye yapılacak olan en düşük zam oranının %35'lerde olacağı bilgisini sundu.

Yani sonuç olarak emekli ara zammı konusunda henüz net bir tarih verilmese de bakanların açıklamalarını göre düzenlemenin Ekim veya Kasım ayında netleşeceği bildirildi. Öte yandan emekli zammı ile alakalı 3 formül üzerinde çalışıldığı açıklandı. SSK ve bağ-kur emeklileri ne verilecek müjdeler arasında en düşük zam oranının yüzde 39.61 olduğu açıklanırken en düşük emekli maaşı 7500 TL alan bir emeklinin maaşı 10.610 TL artı refah payı olarak şekilleneceği bildirildi.

 

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