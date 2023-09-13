SON DAKİKA Asgari Ücret 17.000 TL Oluyor Bakan Acil Kodu ile Açıkladı

Emekli memur maaşı zamıı derken asgari ücret zammı da şu sıralar hesaplanmaya başlandı. Asgari ücretliye senede bir kere yapılan zam, iki senedir enflasyonun hortlaması ile birlikte ara zam ile birlikte iki kere yapılmaya başlamışken, gözler Ocak ayında yapılması plananlanan ana zam konusuna çevrildi. TBMM açılduktan sonra emekli ve memur zamlarının yanı sıra, asgari ücret zamları da görüşülecek. Bu kapsamda asgari ücret ile alakalı rakamlar da gündeme çıkacak. Ortaya atılan iddialarda asgari ücretin 15.000 TL ile 17.000 Tl aerasında olabileceği kulislerde dolanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son dakika yaptığı açıklama sonrasında zamların geçmiş enflasyona göre değil de Hedef enflasyona göre yapılacağı belirtilmişti. Yapılan bu açıklama sonrasında tüm tahminler ve hesaplar değişti. Yeni düzenleme ile birlikte asgari ücret zammı ile alakalı ortaya atılan zam iddiaları da böylece değişmiş oldu.

Asgari ücret zammı konusunda son dakika Sil Baştan değişimler mevcut. Bütün bu değişimler Orta vadeli programda yer alan enflasyon oranlarına ve 2024 yılı ilk yarısı enflasyon öngörüsüne göre değişkenlik göstereceği ve Aralık ayında toplanacak olan komisyon içinde bu oranların öncülük edeceği açıklandı.

,Asgari ücret zammı her sene açıklanan Enflasyonun üzerinde zam alırken ovp sonrasında yıl sonu tahmini 65 olarak açıklanması ile birlikte asgari ücret zam tahmininin de bu rakamların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ocak zammı için 2 aylık rakamlar ortaya çıkmış bulunurken geriye kalan 4 aylık rakamların da aynı düzeyde seyredileceği öngörülüyor. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon oranları %19.44 seviyesinde açıklanmış bulunuyor. 2023 senesi içerisinde asgari ücrete 2895 TL'lik zam sonrasında 8.506 TL'den 11.402 TL'ye yükseltilmişti. Asgari ücretle çalışanın 2 aylık enflasyon rakamlarına göre şimdiden maaşı 13.618 TL olarak bilinirken yıl sonu enflasyon tahminleri göz önünde bulunarak yeni Asgari ücretin 15.707 TL olması öngörülüyor. Öte yandan memur zammı ile alakalı gelişmeler de asgari ücrete eklenecek olursa bu rakamın 17.000 TL üzerinde seyredeceği Uzmanlar tarafından hesaplanmış bulunuyor