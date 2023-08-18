SON DAKİKA AÇIKLAMA Mehmet Şimşek’in istifasıyla ilgili bomba iddia!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa mı etti? hem sosyal medyanın hem de arama motorlarının en çok konu olan iddiası arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde bakan Şimşek'in istifa edeceğine dair haberler fısıltı şeklinde yayılmış bulunmakta iken son dakika gelişmelerde bu fısıltıların gerçek olduğu ve bakan Şimşek'in görevini terk ettiği konuşuluyor. Bu iddiaların gerçeklik payını yayınlayan bazı internet siteleri, bakanın istifa ettiğini söylerken, son dakika yapılan açıklamada bu bilginin gerçeklik payının olmadığı konuşuluyor.

Mehmet Şimşek’in basın danışmanı Ali Taha Koç, bu iddiaları yalanlayarak, Şimşek’in görevine devam ettiğini açıkladı. Koç, “Art niyetli bir dedikodu merkezi var” dedi.

Şimşek’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a istifasını verdiği ve isteklerinin onay alması sonrasında görevine devam kararı aldığı iddiaları da mevcut. Ancak bu iddialar ile de alakalı açıklama yapıldı ve iddia tamamen asılsız olduğu belirlendi.

Sosyal medyaya bakılacak olunursa 17 Ağustos’ta Şimşek, “Türkiye’nin ekonomik büyümesi için çalışmaya devam ediyoruz” diye paylaşım yaparken, hemen akabinde ortaya atılan iddialar ise kesinlikle doğru değil.