Bunaltıcı havaya yağmur molası! Herkes kavrulurken o iller üşüyecek

Bu sene mevsimler biraz garip geçiyor. Her senekinden daha fazla sıcaklığın hissedildiği bir mevsimi daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz.EKim ayında başlayan serin havalar sonrasında arlık ayında yağması beklenen kar bir türlü gelmemiş, yurt genelinde Şubat ayında etkisini göstermişti.Okulları bile tatil ettirecek kış ayazına uğramayan ülkemiz, bahar mevsimi yaşamadan direk yaza geçiş yaptı. Öyle ki Haziran ayında bile serin seyreden mevsim sonrasında yaz bi geldi pir geldi. Kavurucu sıcaklar temmuz ağustos aylarını adeta yakarken, evden çıkılmayacak nem de vatandaşın hayatını alt üst etti. Ağustos bitmek üzere ve ülkemiz yeni bir kavuruca dalgaya daha hazır olması konusunda uyarılar mevcut. Önümüzdeki hafta itibari ile havaların serinleyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ülke geneli nemli ve bunaltıcı hava dalgası devam edecek.

Ancak Meteoroloji genel Müdürlüğü, bir kaç il için sevindirici müjdeyi verdi. Her bölge yanarken, o bölgelerde serin hava hakim olacak. Karadeniz halkını sevinçten ayağa kaldıracak hava tahminlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı, çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusuna kadar gök gürültülü sağanak yağışında geleceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar sıcaklık değerlerinde 6 7 derece düşme yaşanacağını açıkladı. Doğu Karadeniz hava raporlarında Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor