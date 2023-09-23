Başakşehir FK ile Galatasaray Süper lig maçı maçı saat kaçta? GS Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Geniş özeti ve anlatım!

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! Ligin ikinci sırasında yer alan Galatasaray, deplasmanda aşağı sıralarda bulunan RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. Maçın tüm detayları, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor ve bu bilgilere internet arama motorları üzerinden ulaşılmaya çalışılıyor. İşte Başakşehir-Galatasaray maçının tarih ve yayın bilgileri:

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Bu mücadele, canlı olarak beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

Galatasaray, son 17 resmi karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi ve bu çıkışını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son mağlubiyetini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş karşısında yaşadı. Ardından 6 lig mücadelesini kazandı (bu maçlardan biri Hatayspor'a karşı hükmen 3-0). Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere toplam 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

İşte Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri:

Başakşehir: Volkan, Duarte, Cemali, Lima, Karzev, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Pelkas, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem, Mertens, Icardi

Özellikle Galatasaray'da Mauro Icardi, sezon başından bu yana etkileyici bir performans sergiliyor ve Başakşehir karşısında da gol umudu olarak öne çıkıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 gol kaydetti. Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 kez skor üretti.

Galatasaray'da kritik maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor ve tam kadro olarak hazırlanıyor. Ayrıca, bireysel program uygulanan Wilfried Zaha da takıma geri döndü. Sarı-kırmızılılar, yarınki karşılaşmada tam kadro olarak sahaya çıkacaklar.

Başakşehir'in evinde oynanan maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü sürüyor.

İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim'de 10, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 5 lig maçında ise 15 müsabakada sarı-kırmızılılar 7 kez galip gelirken, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez zafer elde etti. Taraflar arasında 3 mücadele berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray toplamda 23 gol atarken, ev sahibi ekip Başakşehir ise 21 gol kaydetti.