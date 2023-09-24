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Somer Şef açıkladı! MasterChef şampiyonları ne zaman gelecek?

MasterChef Türkiye'nin All Star sezonunda şampiyonların ne zaman yarışmaya dahil olacağı büyük bir merak konusuydu. Bu konuda Somer Şef'ten sonunda resmi bir açıklama geldi.

Somer Şef açıkladı! MasterChef şampiyonları ne zaman gelecek?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 19:51

MasterChef Türkiye'nin All Star sezonunda yarışacak olan şampiyonlarla ilgili büyük bir merak hakim. Özellikle bu sezon şampiyonların yarışmacılar arasında yer almadığı gözlemlenince, bu duruma dair soruların sayısı arttı. Somer Şef'in bu konuda yaptığı açıklama, izleyiciler için merak edilen soruları yanıtlar nitelikte.

MasterChef All Star sezonunda elenen yarışmacıların yerine şu ana dek ikincilik almış olan isimler yarışmaya dahil oldu. Fakat MasterChef şampiyonları olan Uğur Kardaş, Cemre Uysal, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz'un yarışmaya katılacakları tarihi merakla bekleyen seyirciler için Somer Şef'ten açıklama geldi.

MasterChef All Star sezonunda, elenen yarışmacıların yerine ikincilerin sırayla dahil olduğunu gördük. Ancak asıl merak konusu olan şampiyonlar, şu ana kadar yarışmaya katılmamıştı. Somer Şef'in yaptığı açıklama ise izleyicilere umut oldu. Somer Şef, şampiyonların ilerleyen süreçte yarışmaya katılacaklarını, hatta finallerin bütün MasterChef ekibiyle gerçekleşeceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki, finallere doğru izleyiciler tüm şampiyonları bir arada görebilecek.

24 Eylül 2023 Pazar günkü eleme bölümünde Somer Şef, bugün elenecek yarışmacının yerine yarın bir şampiyon ismin yarışmaya dahil olacağını müjdeledi. Yani, 25 Eylül 2023 Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da ilk şampiyon yarışmacıyı görmüş olacağız.

MasterChef Türkiye'de bugüne kadar kazanan şampiyonlar şu şekilde:

  • 2011: Muzaffer Şenduran
  • 2018: Uğur Kardaş
  • 2019: Cemre Uysal
  • 2020: Serhat Doğramacı
  • 2021: Eren Kaşıkçı
  • 2022: Metin Yavuz

Bu isimlerden hangisinin ilk olarak yarışmaya dahil olacağı merak konusu. Ancak Somer Şef'in açıklamaları doğrultusunda izleyicilerin bu sorusuna yakında yanıt bulacakları kesin. MasterChef All Star sezonunun kalan bölümlerinin, izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatacağını söylemek mümkün.

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