Sofraların En Değerli Takısı Karaca 316+ Çelik Çatal-Kaşık-Bıçak Koleksiyonu’nu Keşfedin

Yenilikçi ürün gamı ile sofraların vazgeçilmez markası Karaca; Premium ve Elegance olarak iki kategoriye ayırdığı, dünyanın en değerli çeliklerinden üretilen yeni 316+ çatal-kaşık-bıçak serisi ile sofralara benzersiz bir şıklık sunuyor.

Yayın Tarihi : 21-11-2025 17:35

Evde geçirilen her anın değerini artıran Karaca; en özel misafirleriniz için ışıltısı ve tasarımıyla dikkat çeken çatal-kaşık-bıçak koleksiyonuyla karşınızda. Dünyaca ünlü saat markalarının kullandığı 316+ paslanmaz çelikten üretilen 316+ çatal, kaşık, bıçak setleri, hem tasarımıyla hem de üstün dayanıklılığıyla benzersiz bir kullanım sunuyor. Premium ve Elegance olarak iki kategoriye ayrılan set, modern tasarımlı çatal, kaşık, bıçak takımlarıyla fark yaratıyor.

İnovasyona ve aldığı ürünün ömrüne önem verenlerin vazgeçilmezi olacak Karaca 316+ çatal-kaşık-bıçak koleksiyonuışıltısını uzun yıllar korurken, çizilmelere ve aşınmalara karşı ultra dayanıklılık sunuyor. Ayrıca bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor.

Sofraların en değerli takısı 316+ çelik çatal Kaşık Bıçak koleksiyonu; Karaca mağazaları, karaca.com ve Karaca uygulamasında.

