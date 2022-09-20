Sıla üç günde 10 bin kişiye ulaştı!

Geçtiğimiz yazın en çok biletli konser veren sanatçılarından Sıla, sahne maratonuna hız verdi. Üç gün peş peşe düzenlenen ve biletleri günler öncesinden tükenen konserleriyle yaklaşık 10 bin kişilik hayran kitlesine ulaştı.

Sıla'nın aralıksız konser maratonu Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında 15 Eylül'de AlaçatıAmfitiyatro'da başladı. 16 Eylül'de sevilen şarkılarını Ankara'da Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro'yu dolduran hayranlarına söyledi. 17 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda 3 bini aşkın hemşehrisiyle buluştu. Sanatçı sahnesinde son dönemde Arz, Sek, Velhasıl gibi bir çok şarkıyı beraber yazdığı Umut Yaşar Sarıkaya'yı ağırladı.Birlikte yazdıkları Karanfil şarkısını söyleyen ikili, uzun süre alkışlandı.