Şifresiz Kasımpaşa Galatasaray canlı izle Bein Sports 17 mart selçuksports kralbozguncu canlı maç izle

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Şifresiz Kasımpaşa Galatasaray canlı izle Bein Sports 17 mart selçuksports kralbozguncu canlı maç izle
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2024 15:26

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Kasımpaşa Galatasaray izle Şifresiz Bein Sports 17 mart pazar!

Süper Lig'de günün maçında Kasımpaşa Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek maçta Kasımpaşa Galatasaray maçı 16:00'da başlayacak ve karşılaşmayı Bein Sports canlı olarak yayınlanacak.

Sami Uğurlu yönetiminde çıkışa geçen ve harikalar yaratarak Avrupa Ligi şansını arayan Kasımpaşa, Okan Buruk'un Galatasaray'ına konuk ediyor. Recep tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu ve A Bora Özkara yönetiyor. Kasımpaşa Galatasaray maçı nefesleri kesecek.

Aytaç Kara formda!

Galatasaray'da forma giyen Aytaç Kara, Kasımpaşa'nın en etkili oyuncuları arasında kendini göstermek istiyor. Fall, Ouanes ve Costa'ya Hajradinovic ve Aytaç Kara gol yollarında etkili olmak istiyor. Kasımpaşa'da Gökhan Gül tek orta saha olarak forma giyiyor.

Yıldızlar yedek kaldı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızları Hakim Ziyech, Wilfiried Zaha ve Tete yedekler arasında kaldı. Okan Buruk tarafından yedek bekleyen isimler arasında Abdülkerim Bardakçı, Ndombele ve Vinicius'ta forma şansı bekleyecek.

Defansta sürpriz değişiklikler!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sürpriz değişiklikler yaparak Kasımpaşa maçına çıkıyor. Kaan Ayhan'ı sağ beke çeken Okan hoca, Berkan Kutlu Nelsson ikilisini stoperde oynatıyor. Galatasaray'ın yükselen yıldızı Köhn'de sol bekte görev yapıyor.

Kerem Demirbay formda!

Galatasaray'da orta alanda Kerem DEmirbay ve Torreira ikilisi bozulmuyor. Çok formda olan ikiliden Kerem Demirbay büyük bir performans yükselmesiyle karşı karşıya. Kerem Demirbay'ın performansı zorlu maçta skoro çok etki edecek gibi duruyor. Son maçta hatrick yapmasına da izin verilen Demirbay gol arayacak.

Gözler Mauro İcardi'de!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında gözler Mauro İcardi'de! Özellikle geçtiğimiz sezon şampiyonlukta son 10 maçta attığı golle şampiyonluğu getiren Mauro İcardi bugün de aynı performansı göstermesi bekleniyor. İcardi'nin performansı Galatasaray'ı şampiyon yapabilecek cinsten.

Ligde 78 puanla lider olan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'de 2 puan önde. Galatasaray kazanarak puan farkını 5 yapıp, Akşam Trabzonspor beraberliği yada galibiyetini bekleyerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.

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