Sibel Can, Bodrum'da büyüledi!

Sibel Can, muhteşem sesi ve enerjisiyle Bodrumlulara unutulmaz bir gecce yaşattı. Biletlerin saatler öncesinde tükendiği ve yoğun istek üzerin ikinci kez Bodrum’da sevenleriyle buluşan Sibel Can, geçmişten günümüze birçok şarkıyı sevenleriyle beraber seslendirdi. Sahneye beyaz bir elbiseyle çıkan Sibel Can, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı.





“ZEKİ MÜREN’İ ANMADAN OLMAZ”

“Bodrumdayız ve onu yaad etmeden olmaz. Bütün alkışlar ona gelsin” diyen Sibel Can, sahnede Zeki Müren’i anarak “Şimdi Uzaklardasın” şarkısını seslendirdi.

İki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, gece sonunda hareketli şarkıları ve dansları ile hayranlarını coştururken “Yıllardır sevginize güzel alkışlarınıza layık olmaya çalışıyorum. İyi ki varsınız” diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi.